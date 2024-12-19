Юрій Бойко — депутата відкликали з комітету Ради з прав людини

Народний депутат Юрій Бойко. Фото: РБК-Україна

Верховна Рада України у четвер, 19 грудня, звільнила народного депутата Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції. Рада ухвалила рішення з другої спроби.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Читайте також:

Звільнення Бойка з комітету з прав людини

"З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин", — йдеться у повідомленні.

На відміну від першого голосування, сьогодні "за" проголосували вже 268 народних обранців.

Результати голосування Верховної Ради. Фото: t.me/yzheleznyak

"Чисто символічний крок, але як є. P.S. Від "Слуг" був виступ депутата, який захищав Бойка й агітував не голосувати. Цікаво, який відсоток представляв", — йдеться у повідомленні депутата.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Юрій Бойко опублікував у своїх соцмережах відео, де розкритикував декомунізацію в Україні та заявив про "атаки на російську мову". На це різко відреагували в Офісі президента.

Одразу після цього депутата викликала на допит СБУ.

Верховна Рада 18 грудня вже збиралася, щоб ухвалити рішення про виключення Бойка з комітету з питань прав людини, однак тоді голосування провалили.