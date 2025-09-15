Валентин Гладких заявил, что встреча Буданова и Келлога

Кирилл Буданов и Кит Келлог. Фото: Кот Келлог/Х

Встреча Специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келога и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова — важный сигнал для Украины. Также это свидетельствует о том, что сотрудничество с США в сфере безопасности будет продолжаться.

Такое мнение высказал политолог и блогер Валентин Гладких на своей странице в социальной сети Facebook.

Буданов давно в центре внимания за пределами Украины — блогер объяснил почему

"Спецпредставитель США Кит Келлог во время визита в Украину посетил и Рыбальский остров, отметив у себя на X, что это был "как всегда, замечательный визит и общение с генералом Будановым". На фото видно, с каким интересом Келлог смотрит на Буданова, поэтому нет сомнений, что в США уважают начальника украинской разведки и прислушивается к нему", — написал Гладких.

Он отметил, что в этом нет ничего удивительного, ведь совершенно очевидно, что Буданов давно в центре внимания не только в Украине, но и за ее пределами.

"За ним пристально следят, как наши партнеры, так и враги, потому что операции, которые проводит ГУР, невозможно не замечать. Кроме того, Кирилл Алексеевич является одним из лидеров доверия среди украинцев. По данным исследования "Рейтинга" в августе этого года Буданову доверяли 59% опрошенных. Учитывая это, лично мне кажется, что это сообщение господина Келлога имеет более глубокий смысл, чем просто сообщение о встрече", — подчеркнул эксперт.

Гладких отметил, что о чем на самом деле говорили Келлог и Буданов, конечно, мы можем только гадать.

"Возможно речь шла о будущих операциях украинских спецназовцев, а возможно обсуждался более широкий круг вопросов относительно будущего Украины. Но очевидно, что это была не просто формальная дружеская встреча, как может казаться на первый взгляд. Как бы там ни было, но я уверен, что встреча Специального представителя президента США по вопросам Украины Келлога с руководителем ГУР Будановым в Киеве является хорошим сигналом для Украины и очередным свидетельством того, что сотрудничество с США в сфере безопасности будет продолжаться", — заключил Валентин Гладких.

Напомним, что Буданов лично участвует в боевых операциях.

Также блогер и общественный деятель Евгений Прокопишин заявил, что Буданов является лидером доверия среди военных.