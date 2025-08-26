Буданов или Сырский - блогер назвал настоящего лидера

Кирилл Буданов. Фото: Детектор медиа

В Украине активно обсуждают рейтинг "ТОП-100 влиятельных украинцев 2025 года", опубликованный журналом "Фокус". Блогер и общественный деятель Евгений Прокопишин заявил, что в категории военных общественное доверие однозначно ставит главу ГУР Кирилла Буданова выше генерала Сырского.

Об этом сообщает Евгений Прокопишин.

В своем комментарии Прокопишин отметил, что рейтинг в категории военных выглядит противоречивым, ведь в нем первое место отдали генералу Сырскому, тогда как Буданов признан вторым. По мнению блогера, критерий общественного доверия должен был бы поставить начальника ГУР на первое место. Он подчеркнул, что Буданов стабильно возглавляет уровень доверия среди неполитических деятелей.

Сообщение Прокопишина в Telegram. Фото: скриншот

"По большинству категорий номинанты предсказуемы и повторяются из года в год. Однако интересно выделить военных — здесь лидирует украинский военный как собирательный образ. Что касается отдельных персон, то безоговорочными лидерами названы генералы Сырский (ВСУ) и Буданов (ГУР). Но если бы учитывали общественное доверие, то лидерство именно Буданова было бы очевидным", — отметил Прокопишин.

Блогер также напомнил, что в течение последних полутора лет Буданов остается лидером доверия не только среди военных, но и среди неполитиков в целом. Он занимает третье место в стране после президента Владимира Зеленского и генерала Валерия Залужного. По мнению Прокопишина, это показывает масштаб влияния главы ГУР.

"Буданова сложно рассматривать только как военного. Его работа включает стратегические направления: военная и политическая разведка, спецоперации, сотрудничество со спецслужбами других стран, информационно-психологические операции. Это делает его значительно большей фигурой в политическом будущем Украины", — добавил блогер.

В завершение он отметил, что политическое поле Украины меняется, и среди будущих лидеров будет много военных. Именно Буданова Прокопишин назвал наиболее подготовленным к политической роли, ведь он имеет высокое общественное доверие и авторитет среди армии. По его убеждению, это может стать основой для создания мощного политического проекта.

Напомним, что мировые медиа неоднократно подчеркивали ключевую роль начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова в процессе возвращения украинцев домой.

Ранее мы также информировали, что в четверг, 14 августа, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Тогда начальник ГУР МО Кирилл Буданов поделился деталями этого процесса.