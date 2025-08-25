Відео
Буданов вважає партнерство зі США ключем до перемоги — Newsmax

Буданов вважає партнерство зі США ключем до перемоги — Newsmax

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 13:14
Кирило Буданов вірить у співпрацю та партнерство зі США — Newsmax
Кирило Буданов. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вірить у співпрацю зі США. На думку генерала, партнерство є ключем до перемоги України.

Про це йдеться у матеріалі "Українська розвідка прокладає шлях на Захід" впливового американського консервативного видання Newsmax.

Читайте також:

Буданов висловився про співпрацю зі США

"Стійкість України — військова, політична та психологічна — шокувала світ. Одним із найважливіших, але найменш обговорюваних елементів цієї стійкості стала трансформація ГУР України під керівництвом генерал-лейтенанта Кирила Буданова. За кілька місяців до вторгнення він був одним із небагатьох високопосадовців, які публічно попереджали про майбутній напад - попередження, які багато хто відкидав як паніку. Історія довела його правоту", — йдеться у статті.

Видання зазначає, що після призначення Буданов зробив ГУР гібридними силами, здатними проводити ризиковані операції, завдавати ударів на великі відстані та діяти одразу у декількох сферах. Це підтвердилося на початку російського вторгнення, коли підрозділи розвідки відбили атаку на аеропорт Гостомель. Якби ця операція провалилася, російські війська могли б оточити Київ у перший тиждень.

"Буданов підготувався, створивши спеціальні підрозділи, такі як "Кракен", "Шаман" та "Артан", та організувавши партизанські мережі в окупованих регіонах. Він також керував Міжнародним легіоном, який залучив до боротьби тисячі іноземних добровольців", — пише Newsmax.

У матеріалі наголошується, що генерал особисто очолював бойові операції, зокрема звільнення Руської Лозової біля Харкова.

"Його лідерські якості принесли йому надзвичайну довіру: він постійно входить до трійки найшанованіших діячів України. У країні, де політичні уподобання швидко змінюються, це неабияке досягнення. Його незалежність і готовність висловлювати свою думку не завжди робили його популярним серед політичного істеблішменту Києва, але його захист інституційної цілісності — особливо в обороні антикорупційних органів — підкреслив його переконання, що для перемоги потрібно більше, ніж успіх на полі бою", — пише американське ЗМІ.

За словами автора, співпраця США та України вже вплинула на перебіг війни. Приклад ГУР демонструє, що стабільна підтримка з боку Америки — розвідка, технології й матеріальні ресурси — перетворюється на реальні результати у протистоянні з Росією. Далі цей курс має стати основою майбутніх дій.

"Ще до виборів 2016 року Буданов наголошував, що Україна буде співпрацювати з будь-якою партією, яка займе Білий дім. Він вірить в Америку і в партнерство як ключ до перемоги. Цей дух двопартійності зараз є надзвичайно важливим. Америка повинна продовжувати мислити масштабно, діяти швидко і дивитися далеко вперед. Саме так Україна переможе, а Захід забезпечить своє майбутнє", — підсумовує видання.

Нагадаємо, раніше у західних ЗМІ оцінили вплив Кирила Буданова на обмін полоненими під час повномасштабної війни.

А також у ГУР відкрили нові дані про осіб та структури, які причетні до викрадення українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

США ЗМІ Кирило Буданов війна в Україні ГУР
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
