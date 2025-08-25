Видео
Главная Новости дня Буданов считает партнерство с США ключом к победе — Newsmax

Буданов считает партнерство с США ключом к победе — Newsmax

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 13:14
Кирилл Буданов верит в сотрудничество и партнерство с США — Newsmax
Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов верит в сотрудничество с США. По мнению генерала, партнерство является ключом к победе Украины.

Об этом говорится в материале "Украинская разведка прокладывает путь на Запад" влиятельного американского консервативного издания Newsmax.

Читайте также:

Буданов высказался о сотрудничестве с США

"Устойчивость Украины — военная, политическая и психологическая — шокировала мир. Одним из важнейших, но наименее обсуждаемых элементов этой стойкости стала трансформация ГУР Украины под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. За несколько месяцев до вторжения он был одним из немногих высокопоставленных чиновников, которые публично предупреждали о предстоящем нападении — предупреждения, которые многие отвергали как панику. История доказала его правоту", — говорится в статье.

Издание отмечает, что после назначения Буданов сделал ГУР гибридными силами, способными проводить рискованные операции, наносить удары на большие расстояния и действовать сразу в нескольких сферах. Это подтвердилось в начале российского вторжения, когда подразделения разведки отбили атаку на аэропорт Гостомель. Если бы эта операция провалилась, российские войска могли бы окружить Киев в первую неделю.

"Буданов подготовился, создав специальные подразделения, такие как "Кракен", "Шаман" и "Артан", и организовав партизанские сети в оккупированных регионах. Он также руководил Международным легионом, который привлек к борьбе тысячи иностранных добровольцев", — пишет Newsmax.

В материале отмечается, что генерал лично возглавлял боевые операции, в частности освобождение Русской Лозовой возле Харькова.

"Его лидерские качества принесли ему чрезвычайное доверие: он постоянно входит в тройку самых уважаемых деятелей Украины. В стране, где политические предпочтения быстро меняются, это большое достижение. Его независимость и готовность высказывать свое мнение не всегда делали его популярным среди политического истеблишмента Киева, но его защита институциональной целостности - особенно в обороне антикоррупционных органов — подчеркнул его убеждение, что для победы нужно больше, чем успех на поле боя", — пишет американское СМИ.

По словам автора, сотрудничество США и Украины уже повлияло на ход войны. Пример ГУР демонстрирует, что стабильная поддержка со стороны Америки — разведка, технологии и материальные ресурсы — превращается в реальные результаты в противостоянии с Россией. Далее этот курс должен стать основой будущих действий.

"Еще до выборов 2016 года Буданов отмечал, что Украина будет сотрудничать с любой партией, которая займет Белый дом. Он верит в Америку и в партнерство как ключ к победе. Этот дух двухпартийности сейчас чрезвычайно важен. Америка должна продолжать мыслить масштабно, действовать быстро и смотреть далеко вперед. Именно так Украина победит, а Запад обеспечит свое будущее", — заключает издание.

Напомним, ранее в западных СМИ оценили влияние Кирилла Буданова на обмен пленными во время полномасштабной войны.

А также в ГУР открыли новые данные о лицах и структурах, которые причастны к похищению украинских детей на временно оккупированных территориях.

США СМИ Кирилл Буданов война в Украине ГУР
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
