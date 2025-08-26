Буданов чи Сирський — блогер назвав справжнього лідера

Кирило Буданов. Фото: Детектор медіа

В Україні активно обговорюють рейтинг "ТОП-100 впливових українців 2025 року", опублікований журналом "Фокус". Блогер та громадський діяч Євген Прокопишин заявив, що у категорії військових суспільна довіра однозначно ставить очільника ГУР Кирила Буданова вище за генерала Сирського.

Сирський чи Буданов: хто впливовіший серед військових

У своєму коментарі Прокопишин зазначив, що рейтинг у категорії військових виглядає суперечливим, адже в ньому перше місце віддали генералу Сирському, тоді як Буданов визнаний другим. На думку блогера, критерій суспільної довіри мав би поставити начальника ГУР на перше місце. Він підкреслив, що Буданов стабільно очолює рівень довіри серед неполітичних діячів.

"По більшості категорій номінанти передбачувані і повторювані з року в рік. Проте цікаво виділити військових — тут лідирує український військовий як збірний образ. Щодо окремих персон, то беззаперечними лідерами названі генерали Сирський (ЗСУ) та Буданов (ГУР). Але якби враховували суспільну довіру, то лідерство саме Буданова було б очевидним", — наголосив Прокопишин.

Блогер також нагадав, що протягом останніх півтора року Буданов залишається лідером довіри не лише серед військових, а й серед неполітиків загалом. Він посідає третє місце у країні після президента Володимира Зеленського та генерала Валерія Залужного. На думку Прокопишина, це показує масштаб впливу голови ГУР.

"Буданова складно розглядати лише як військового. Його робота включає стратегічні напрями: воєнна і політична розвідка, спецоперації, співпраця зі спецслужбами інших країн, інформаційно-психологічні операції. Це робить його значно більшою фігурою у політичному майбутньому України", — додав блогер.

На завершення він наголосив, що політичне поле України змінюється, і серед майбутніх лідерів буде багато військових. Саме Буданова Прокопишин назвав найбільш підготовленим до політичної ролі, адже він має високу суспільну довіру та авторитет серед армії. На його переконання, це може стати основою для створення потужного політичного проєкту.

