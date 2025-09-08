Відео
Головна Новини дня Буданов розповів, на якому рівні досвіду українська розвідка

Буданов розповів, на якому рівні досвіду українська розвідка

Дата публікації: 8 вересня 2025 11:37
Досвід ГУР вивів Україну у коло найсильніших спецслужб — заява Буданова
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що досвід, здобутий українською військовою розвідкою під час війни, вивів її у число найсильніших спецслужб світу. Україна активно ділиться та запозичає досвід у країн-партнерів.

Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Тузову для "Апостроф TV".

Читайте також:

В Україні просять поділитися досвідом роботи розвідки

Буданов наголосив, що сьогодні саме українським розвідникам довіряють і переймають їхні напрацювання інші держави, а не навпаки. За його словами, співпраця зі спецслужбами партнерів України будується на рівноправному обміні.

"На цей момент ми точно передові. І це в нас усі просять наш досвід, а не ми у них. У нас обмін дуже великий, отримуємо допомогу і їхні, скажімо так, спроможності. Взагалі це кооперація. Це партнерство, коли обидві сторони отримують, що їм потрібно", — сказав Кирило Буданов.

Україна стежить за розвитком штучного інтелекту та шукає засоби протидії

Керівник ГУР МО також окремо підкреслив роль новітніх технологій, у тому числі штучного інтелекту, у сучасній війні. Наразі він вважає, що замінити на фронті людей роботами чи роботою ШІ на фронті поки неможливо. Він вважає, що роботи та машини "мислять" алгоритмами, тоді як людина може проявити "гнучкий" підхід до деяких проблем.

"Поки що я не бачив машини, яка може повноцінно замінити людину", — сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, також в ГУР заявили, що Росія активно тестує нові види дронів, та назвали, який функціонал додали у безпілотники окупанти.

Також в українській розвідці відповіли, чи може Кремль незабаром оголосити мобілізацію

розвідка шпигунство Кирило Буданов штучний інтелект ГУР
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
