Опыт ГУР вывел Украину в круг сильнейших спецслужб — заявление Буданова

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что опыт, полученный украинской военной разведкой во время войны, вывел ее в число сильнейших спецслужб мира. Украина активно делится и заимствует опыт у стран-партнеров.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Тузову для "Апостроф TV".

В Украине просят поделиться опытом работы разведки

Буданов отметил, что сегодня именно украинским разведчикам доверяют и перенимают их наработки другие государства, а не наоборот. По его словам, сотрудничество со спецслужбами партнеров Украины строится на равноправном обмене.

"На данный момент мы точно передовые. И это у нас все просят наш опыт, а не мы у них. У нас обмен очень большой, получаем помощь и их, скажем так, способности. Вообще это кооперация. Это партнерство, когда обе стороны получают, что им нужно", — сказал Кирилл Буданов.

Украина следит за развитием искусственного интеллекта и ищет средства противодействия

Руководитель ГУР МО также отдельно подчеркнул роль новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта, в современной войне. Сейчас он считает, что заменить на фронте людей роботами или работой ИИ на фронте пока невозможно. Он считает, что роботы и машины "мыслят" алгоритмами, тогда как человек может проявить "гибкий" подход к некоторым проблемам.

"Пока что я не видел машины, которая может полноценно заменить человека", — сказал Кирилл Буданов.

Напомним, также в ГУР заявили, что Россия активно тестирует новые виды дронов, и назвали, какой функционал добавили в беспилотники оккупанты.

Также в украинской разведке ответили, может ли Кремль вскоре объявить мобилизацию.