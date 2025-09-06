Юсов рассказал подробности участия Буданова в спецоперациях

Руководитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов.Фото: РБК-Украина

Руководитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что начальник ГУР Кирилл Буданов лично участвует в боевых операциях. В частности, он сообщил подробности участия Буданова в спецоперациях украинской разведки.

Об этом Андрей Юсов рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Юсов об участии Буданова в операциях ГУР

Представитель ГУР в интервью Новини.LIVE заявил, что для главы украинской разведки Кирилла Буданова важно понимать, чем живут боевые подразделения. По его словам, это трудно сделать находясь в кабинете и читая отчеты.

"Что касается непосредственно Кирилла Алексеевича (Буданова, — Ред.) — он боевой генерал, он лидер. Это не просто человек, который говорит, что делать, — а когда нужно показывает как. В частности, когда речь идет о боевых операциях.

И лично его участие, и присутствие в пунктах управления. Личное участие на разных этапах — от формирования замысла, планирования, контроля и выполнения. Это не о микроменеджменте, а о приоритетах, когда в этом действительно есть смысл. Для него важно понимать, чем живут боевые подразделения, чем живут подразделения, которые выполняют разного рода задачи. А сидя в кабинете и читая просто отчеты — это трудно понять", — объяснил Юсов.

А также добавил, что Буданов живет одной жизнью с командой, которая работает, в частности, над реализацией спецопераций.

"Да, он живет одной жизнью с командой, с коллективом, с собратьями. Поэтому в частности пользуется действительно большим уважением среди бойцов, подразделений, среди личного состава", — отметил представитель ГУР.

Недавно Юсов заявил, что армия РФ сознательно продолжает атаковать объекты гражданской и критической инфраструктуры Украины.

Также Юсов назвал количество российских оккупантов, участвующих в войне на территории Украины.