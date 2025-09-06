Відео
Головна Новини дня Юсов розкрив деталі про участь Буданова в операціях ГУР

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 16:33
Юсов розповів подробиці участі Буданова в спецопераціях
Керівник пресслужби ГУР МОУ Андрій Юсов.Фото: РБК-Україна

Керівник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що начальник ГУР Кирило Буданов особисто бере участь у бойових операціях. Зокрема, він повідомив подробиці участі Буданова в спецопераціях української розвідки.

Про це Андрій Юсов розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Юсов про участь Буданова в операціях ГУР

Представник ГУР в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що для очільника української розвідки Кирила Буданова важливо розуміти, чим живуть бойові підрозділи. За його словами, це важко зробити перебуваючи у кабінеті та читаючи звіти.

"Що стосується безпосередньо Кирила Олексійовича (Буданова, — Ред.) — він бойовий генерал, він лідер. Це не просто людина, яка каже, що робити, — а коли потрібно, показує як. Зокрема, коли мовиться про бойові операції.

І особисто його участь, і присутність у пунктах управління. Особиста участь на різних етапах — від формування задуму, планування, контролю, і виконання. Це не про мікроменеджмент, а про пріоритети, коли в цьому справді є сенс. Для нього важливо розуміти, чим живуть бойові підрозділи, чим живуть підрозділи, які виконують різного роду завдання. А сидячи в кабінеті й читаючи просто звіти — це важко зрозуміти", — пояснив Юсов.

А також додав, що Буданов живе одним життям з командою, яка працює, зокрема, над реалізацією спецоперацій.

"Так, він живе одним життям з командою, з колективом, з побратимами. Через це зокрема користується справді великою повагою серед бійців, підрозділів, серед особового складу", — зазначив представник ГУР.

Нещодавно Юсов заявив, що армія РФ свідомо продовжує атакувати об'єкти цивільної та критичної інфраструктури України.

Також Юсов назвав кількість російських окупантів, що беруть участь у війни на території України.

розвідка Кирило Буданов війна в Україні ГУР Андрій Юсов
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
