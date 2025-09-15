Валентин Гладких заявив, що зустріч Буданова та Келлога

Кирило Буданов та Кіт Келлог. Фото: Кіт Келлог/Х

Зустріч Спеціального представника президента США з питань України Кіта Келога та начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова — важливий сигнал для України. Також це свідчить про те, що співпраця зі США у безпековій сфері триватиме.

Таку думку висловив політолог і блогер Валентин Гладких на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Допис Валентина Гладких. Фото: скриншот

Буданов давно у центрі уваги за межами України — блогер пояснив чому

"Спецпредставник США Кіт Келлог під час візиту до України відвідав й Рибальський острів, зазначивши у себе на X, що це був "як завжди, чудовий візит та спілкування з генералом Будановим". На фото видно, з якою цікавістю Келлог дивиться на Буданова, тож нема сумнівів, що у США поважають начальника української розвідки та прислуховується до нього", — написав Гладких.

Він зазначив, що у цьому немає нічого дивного, адже цілком очевидно, що Буданов давно у центрі уваги не лише в Україні, але й за її межами.

"За ним пильно стежать, як наші партнери, так і вороги, бо операції, які проводить ГУР, неможливо не помічати. Крім того, Кирило Олексійович є одним з лідерів довіри серед українців. За даними дослідження "Рейтингу" у серпні цього року Буданову довіряли 59% опитаних. З огляду на це, особисто мені видається, що цей допис пана Келлога має глибший сенс, ніж просто повідомлення про зустріч", — підкреслив експерт.

Гладких наголосив, що про що насправді говорили Келлог та Буданов, звісно, ми можемо тільки гадати.

"Можливо йшлося про майбутні операції українських спецпризначенців, а можливо обговорювалося ширше коло питань щодо майбутнього України. Але очевидно, що це була не просто формальна дружня зустріч, як може здаватися на перший погляд. Як би там не було, але я впевнений, що зустріч Спеціального представника президента США з питань України Келлога з керівником ГУР Будановим у Києві є добрим сигналом для України і черговим свідченням того, що співпраця зі США у безпековій сфері триватиме", — заключив Валентин Гладких.

Нагадаємо, що Буданов особисто бере участь у бойових операціях.

Також блогер та громадський діяч Євген Прокопишин заявив, що Буданов є лідером довіри серед військових.