Блинкен спрогнозировал, сколько Украина сможет противостоять России без поддержки США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в очередной раз призвал Конгресс к немедленному утверждению дополнительной поддержки для Украины. По его словам, у Киева есть "ограниченные возможности" в войне против российских оккупантов без Штатов.

Об этом Энтони Блинкен сказал во время пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

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"Заканчиваются деньги, а также у нас больше практически нет времени. Я не могу установить точную дату, но возможности очень ограничены, что подчеркивает срочность выполнения запроса на принятие дополнительного бюджета. Мы сделали реальную инвестицию в будущее, в свободу. И для меня не имеет смысла, чтобы мы сейчас отказались от этих инвестиций", — сказал он.

По его словам, у украинцев есть собственные стратегии не только для противодействия российской агрессии, но и для продолжения освобождения своих территорий.

Он высказался по поводу трудностей с одобрением помощи для Украины в Конгрессе.

"То, что мы делаем, то есть то, что нам не удается сделать в этот момент, будет иметь глубокие последствия на десятилетие вперед", — отметил Блинкен.

К тому же вчера, 20 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби выразил надежду на утверждение пакета дополнительного финансирования для Украины в январе следующего года.

Напомним, из-за сложной ситуации по одобрению пакета помощи Украине США все больше полагаются на своих партнеров. Япония экспортирует в США ракеты для противовоздушной обороны Patriot — это поможет Вашингтону передать больше средств для защиты Украины.

Также мы писали, что глава демократического большинства Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконел подписали заявление, согласно которому вопрос помощи Украине переносится на следующий год. Сенаторы рассчитывают принять "скорое решение" в январе 2024 года.