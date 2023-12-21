Блінкен спрогнозував, скільки Україна зможе протистояти Росії без підтримки від США
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вкотре закликав Конгрес до негайного затвердження додаткової підтримки для України. За його словами, Київ має "обмежені можливості" у війні проти російських окупантів без Штатів.
Про це Ентоні Блінкен сказав під час пресконференції, присвяченій підсумкам 2023 року.
Спроможності України продовжувати війну без допомоги США
"Закінчуються гроші, а також у нас більше практично немає часу. Я не можу встановити точну дату, але можливості дуже обмежені, що підкреслює терміновість виконання запиту на ухвалення додаткового бюджету. Ми зробили реальну інвестицію в майбутнє, у свободу. І для мене не має сенсу, щоб ми зараз відмовилися від цих інвестицій", — сказав він.
За його словами, українці мають власні стратегії не лише для протидії російській агресії, а й для продовження звільнення своїх територій.
Він висловився щодо труднощів зі схваленням допомоги для України в Конгресі.
"Те, що ми робимо, тобто те, що нам не вдається зробити в цей момент, матиме глибокі наслідки на десятиліття вперед", — зазначив Блінкен.
До того ж вчора, 20 грудня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі висловив сподівання на затвердження пакета додаткового фінансування для України у січні наступного року.
Нагадаємо, через складну ситуацію щодо схвалення пакета допомоги Україні, США все більше покладаються на своїх партнерів. Японія експортує до США ракети для системи протиповітряної оборони Patriot — це допоможе Вашингтону передати більше засобів для захисту Україні.
Також ми писали, що глава демократичної більшості Чак Шумер та республіканської меншини Мітч Макконел підписали заяву, згідно з якою питання допомоги Україні переноситься на наступний рік. Сенатори розраховують ухвалити "швидке рішення" у січні 2024 року.
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