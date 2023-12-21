Блінкен спрогнозував, скільки Україна зможе протистояти Росії без підтримки від США

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен вкотре закликав Конгрес до негайного затвердження додаткової підтримки для України. За його словами, Київ має "обмежені можливості" у війні проти російських окупантів без Штатів.

Про це Ентоні Блінкен сказав під час пресконференції, присвяченій підсумкам 2023 року.

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"Закінчуються гроші, а також у нас більше практично немає часу. Я не можу встановити точну дату, але можливості дуже обмежені, що підкреслює терміновість виконання запиту на ухвалення додаткового бюджету. Ми зробили реальну інвестицію в майбутнє, у свободу. І для мене не має сенсу, щоб ми зараз відмовилися від цих інвестицій", — сказав він.

За його словами, українці мають власні стратегії не лише для протидії російській агресії, а й для продовження звільнення своїх територій.

Він висловився щодо труднощів зі схваленням допомоги для України в Конгресі.

"Те, що ми робимо, тобто те, що нам не вдається зробити в цей момент, матиме глибокі наслідки на десятиліття вперед", — зазначив Блінкен.

До того ж вчора, 20 грудня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі висловив сподівання на затвердження пакета додаткового фінансування для України у січні наступного року.

Нагадаємо, через складну ситуацію щодо схвалення пакета допомоги Україні, США все більше покладаються на своїх партнерів. Японія експортує до США ракети для системи протиповітряної оборони Patriot — це допоможе Вашингтону передати більше засобів для захисту Україні.

Також ми писали, що глава демократичної більшості Чак Шумер та республіканської меншини Мітч Макконел підписали заяву, згідно з якою питання допомоги Україні переноситься на наступний рік. Сенатори розраховують ухвалити "швидке рішення" у січні 2024 року.