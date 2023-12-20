США просять допомоги в Японії, аби відправити Україні необхідну зброю — деталі

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда

Через складну ситуацію щодо схвалення пакета допомоги Україні, США все більше покладається на своїх партнерів. Японія експортує до США ракети для системи протиповітряної оборони Patriot — це допоможе Вашингтону передати більше засобів для захисту Україні.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Очікується, що вже цього тижня Японія офіційно оформить зміни в політиці, які дозволять їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до США. Це значно поповнить запаси Вашингтона і дасть можливість надіслати більше складних засобів протиповітряної оборони в Україну, яка їх дуже потребує взимку.

Видання повідомляє, що в такій ініціативі Японія не буде прямо згадувати систему Patriot, однак документ відповідатиме ключовому запиту адміністрації президента США Джо Байдена. Зазначається, що Японія виробляє ракети для Patriot за ліцензією Raytheon.

Як відомо, це питання порушив Джо Байден ще в серпні під час саміту у Кемп-Девіді та у листопада на саміт Сан-Франциско.

"Прямо в Україну ракети до Patriot не поїдуть. Швидше, Японія розглядає можливість відправки десятків ракет до США, щоб вона могла поповнити свої запаси, призначені для Японії та Індо-Тихоокеанського регіону. Токіо ще не представив графік, але рішення щодо кількості очікується відносно скоро", — цитує видання слова одного із японських чиновників.

Водночас відправити Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів за останній рік пообіцяла Південна Корея. Зазначається, що це більше, ніж усі європейські країни разом узяті. За даними WP, значна частина цих поставок вже була здійснена.

Нагадаємо, 7 грудня прем'єр Японії Фуміо Кішіда заявив, що його країна виділить Україні додатковий пакет допомоги у розмірі близько 4,5 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на повоєнне відновлення нашої держави.