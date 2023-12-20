США просят помощи у Японии, чтобы отправить Украине необходимое оружие — детали

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кишида

Из-за сложной ситуации по одобрению пакета помощи Украине США все больше полагается на своих партнеров. В связи с этим, Япония экспортирует в США ракеты для противовоздушной обороны Patriot — это поможет Вашингтону передать больше средств для защиты Украине.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Ожидается, что уже на этой неделе Япония официально оформит изменения в политике, которые позволят экспортировать несколько десятков ракет Patriot в США. Это значительно пополнит запасы Вашингтона и позволит прислать больше сложных средств противовоздушной обороны в Украину, которая в них очень нуждается зимой.

Издание сообщает, что в такой инициативе Япония не будет напрямую упоминать систему Patriot, однако документ будет отвечать ключевому запросу администрации президента США Джо Байдена. Япония производит ракеты для Patriot по лицензии Raytheon.

Как известно, этот вопрос поднял Джо Байден еще в августе во время саммита в Кэмп-Дэвиде и в ноябре на саммит Сан-Франциско.

"Прямо в Украину ракеты в Patriot не поедут. Скорее, Япония рассматривает возможность отправки десятков ракет в США, чтобы она могла пополнить свои запасы, предназначенные для Японии и Индо-Тихоокеанского региона. Токио еще не представил график, но решение по количеству ожидается относительно скоро", — цитирует издание слова одного из японских чиновников.

В то же время, отправить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов за последний год пообещала Южная Корея. Отмечается, что это больше, чем все европейские страны вместе взятые. По данным WP, значительная часть этих поставок уже была осуществлена.

Напомним, 7 декабря премьер Японии Фумио Кишида заявил, что его страна выделит Украине дополнительный пакет помощи в размере около 4,5 млрд. долларов. Эти средства будут направлены на послевоенное восстановление нашего государства.