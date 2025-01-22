Большинство украинцев не планируют эмиграцию — результаты опроса

Беженцы во Львове. Фото: УНИАН

Большинство украинцев не планируют выезжать из Украины в случае открытия границ. Зато среди тех опрошенных, кто действительно размышляет над выездом из Украины, чаще всего была молодежь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Фонд Демократических инициатив им. Илька Кучерева.

Читайте также:

Кто не готов оставаться в Украине в случае открытия границ

В случае открытия границ для всех категорий населения 70% опрошенных украинцев заявили, что не намерены покидать страну для постоянного проживания за рубежом. В то же время 21% респондентов выразили желание уехать, а еще 9% не смогли определиться с ответом.

Результаты опроса. Фото: Фонд Демократических инициатив им. Илька Кучерева

Доля мужчин, желающих выехать за границу, составляет 25%, что значительно больше, чем среди женщин (17%).

Чаще всего желание эмигрировать выражают респонденты в возрасте от 18 до 29 лет (33%). Среди старших возрастных групп этот показатель уменьшается: на выезд согласились лишь 27% среди 30–39-летних опрошенных и 23% среди 40–49-летних. Значительно меньшее количество желающих уехать среди людей старше 50 лет — 16% среди 50–59-летних и только 9% среди респондентов, которым за 60 лет.

Жители разных регионов Украины имеют отличные взгляды на вопрос эмиграции. Среди респондентов из восточных областей 26,5% заявили о желании покинуть страну на постоянное проживание. В западных областях этот показатель составляет 23%, в центральных — 19%, а в южных — лишь 12%.

Почему украинцы задумываются о выезде за границу

Результаты опроса о причинах желания выезда за границу. Фото: Фонд Демократических инициатив им. Илька Кучерева

Среди основных причин, побуждающих респондентов рассматривать эмиграцию, выделяются:

отсутствие возможностей для развития (30,5%);

угроза жизни из-за боевых действий (29%);

недостаточная социальная поддержка государства (29%);

желание воссоединиться с семьей (26%);

необходимость вывезти родных, которые зависят от респондента (23%);

сложности в поиске работы, соответствующей их требованиям (21%).

Меньшая доля задумывается о выезде из Украины из-за того, что считают, что в стране ограничивают конституционные права и свободы — 14,8%. Другие ответили, что хотят покинуть Украину из-за оккупации Россией родного населенного пункта (7,8%), наличия болезней, которые не могут качественно вылечить дома (5,7%), отсутствия бытовых условий (3,9%). Всего 3,6% не назвали конкретной причины, ссылаясь на отсутствие причин в перечне вопросов или заявили, что затрудняются ответить на такое решение.

Напомним, недавно Киевский международный институт социологии опросил украинцев, как они относятся к русскоязычным соотечественникам, а также доверяют ли Владимиру Зеленскому.

В начале декабря КМИС также узнал у украинцев, как долго они готовы терпеть войну.