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Більшість залишаться — скільки українців готові виїхати з країни

22 січня 2025 13:10
Анастасія Постоєнко - Редактор
Більшість українців не планують еміграцію — результати опитування
Біженці у Львові. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Більшість українців не планують виїжджати з України у випадку відкриття кордонів. Натомість серед тих опитаних, хто справді роздумує над виїздом з України, найчастіше була молодь.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Фонд Демократичних ініціатив ім. Ілька Кучерева

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У разі відкриття кордонів для всіх категорій населення 70% опитаних українців заявили, що не мають наміру покидати країну для постійного проживання за кордоном. Водночас 21% респондентів висловили бажання виїхати, а ще 9% не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування виїзд за кордон
Результати опитувнаня. Фото: Фонд Демократичних ініціатив ім. Ілька Кучерева

Частка чоловіків, які бажають виїхати за кордон, становить 25%, що значно більше, ніж серед жінок (17%).

Найчастіше бажання емігрувати висловлюють респонденти віком від 18 до 29 років (33%). Серед старших вікових груп цей показник зменшується: на виїзд погодились лише 27% серед 30–39-річних опитаних та 23% серед 40–49-річних. Значно менша кількість охочих виїхати серед людей старше 50 років — 16% серед 50–59-річних і лише 9% серед респондентів, яким за 60 років.

Жителі різних регіонів України мають відмінні погляди на питання еміграції. Серед респондентів зі східних областей 26,5% заявили про бажання покинути країну на постійне проживання. У західних областях цей показник становить 23%, у центральних — 19%, а в південних — лише 12%.

Чому українці задумуються про виїзд за кордон

Опитування про виїзд за кордон
Результати опитування щодо причин бажання виїзду за кордон. Фото: Фонд Демократичних ініціатив ім. Ілька Кучерева

Серед основних причин, які спонукають респондентів розглядати еміграцію, виділяються:

  • відсутність можливостей для розвитку (30,5%);
  • загроза життю через бойові дії (29%);
  • недостатня соціальна підтримка держави (29%);
  • бажання возз'єднатися з родиною (26%);
  • необхідність вивезти рідних, які залежать від респондента (23%);
  • складнощі у пошуку роботи, що відповідає їхнім вимогам (21%).

Менша частка задумується про виїзд з України через те, що вважають, що в країні обмежують конституційні права та свободи — 14,8%. Інші відповіли, що хочуть покинути Україну через окупацією Росією рідного населеного пункту (7,8%), наявність хвороб, які не можуть якісно вилікувати вдома (5,7%), відсутність побутових умов (3,9%). Всього 3,6% не назвали конкретної причини, посилаючись на відсутність причин у переліку запитань або заявили, що важко відповісти на таке рішення.

Нагадаємо, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології опитав українців, як вони ставляться до російськомовних співвітчизників, а також чи довіряють Володимиру Зеленському. 

На початку грудня КМІС також дізнався в українців, як довго вони готові терпіти війну.

Україна біженці опитування виїзд за кордон

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