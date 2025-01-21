Як в Україні ставляться до російськомовних — опитування КМІС показало неочікувані результати

Як українці ставляться до російськомовних — результати опитування
Більшість українців толерантно ставляться до російськомовних співгромадян. У порівнянні з даними березня 2023 року, ситуація практично не змінилася.
Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені у вівторок, 21 січня.
Ставлення до російськомовних в Україні
За даними опитування, 83% респондентів готові допустити російськомовних жителів України у своє оточення.
Основні результати:
- 49% українців готові спілкуватися з російськомовними людьми в повсякденному житті.
- 34% погоджуються, що вони мають право жити в Україні.
- 17% респондентів висловили ксенофобне ставлення до російськомовних громадян.
Індекс соціальної дистанції до російськомовних громадян України становить 3,73, що відповідає середньому рівню.
Як зазначають дослідники, ставлення до російськомовних співгромадян залишається стабільним. У порівнянні з даними березня 2023 року, ситуація практично не змінилася.
Ставлення до громадян України, які є росіянами за національністю
Згідно з результатами останнього соціологічного дослідження, індекс соціальної дистанції для громадян України, які є росіянами за національністю, склав 4,32. Це досить високий показник, однак спостерігається позитивна динаміка у ставленні.
- 39% опитаних готові допустити етнічних росіян до свого найближчого соціального кола. Це на 10 відсоткових пунктів більше, ніж у попередніх дослідженнях.
- 29% українців вважають, що росіяни за національністю мають право жити в країні.
- частка людей із ксенофобним ставленням зменшилася на 7 відсоткових пунктів і нині складає 32%.
Раніше опитування КМІС показало, який відсоток українців довіряє Президенту Володимиру Зеленському.
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