Как в Украине относятся к русскоязычным — опрос КМИС показал неожиданные результаты

Украинцы образовали живую цепь единства. Иллюстративное фото:

Большинство украинцев толерантно относятся к русскоязычным согражданам. По сравнению с данными марта 2023 года, ситуация практически не изменилась.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные во вторник, 21 января.

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Отношение к русскоязычным в Украине

По данным опроса, 83% респондентов готовы допустить русскоязычных жителей Украины в свое окружение.

Основные результаты:

49% украинцев готовы общаться с русскоязычными людьми в повседневной жизни;

34% соглашаются, что они имеют право жить в Украине;

17% респондентов выразили ксенофобное отношение к русскоязычным гражданам.

Индекс социальной дистанции к русскоязычным гражданам Украины составляет 3,73, что соответствует среднему уровню.

Как отмечают исследователи, отношение к русскоязычным согражданам остается стабильным. По сравнению с данными марта 2023 года, ситуация практически не изменилась.

Отношение к гражданам Украины, которые являются россиянами по национальности

Согласно результатам последнего социологического исследования, индекс социальной дистанции для граждан Украины, которые являются россиянами по национальности, составил 4,32. Это довольно высокий показатель, однако наблюдается положительная динамика в отношении:

39% опрошенных готовы принять этнических россиян в своё ближайшее социальное окружение. Это на 10 процентных пунктов больше, чем в предыдущих исследованиях;

29% украинцев считают, что россияне по национальности имеют право жить в стране;

Доля людей с ксенофобным отношением снизилась на 7 процентных пунктов и сейчас составляет 32%.

Ранее опрос КМИС показал, какой процент украинцев доверяет Президенту Владимиру Зеленскому.

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