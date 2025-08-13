Видео
Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию — кто поддержал

Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию — кто поддержал

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 15:54
Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Белый дом выдвинул кандидатуру Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира". Среди тех, кто поддержал лидера Америки — премьер-министры ряда стран.

Об этом говорится в заявлении Белого дома в среду, 13 августа.

Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

В среду, 13 августа, стало известно, что Белый дом официально выдвинул кандидатуру Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Президент Дональд Трамп является президентом мира", — говорится в заявлении Белого дома.

Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:

  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер-министр Камбоджи Хун Манет;
  • президент Габона Брис Олиги Нгема;
  • премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;
  • правительство Пакистана;
  • министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

Заметим, что ранее Дональда Трампа неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира.

К примеру, в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.

В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп на протяжении многих лет одержим получением Нобелевской премии.

В марте 2025 года член Палаты представителей США республиканец Даррелл Исса заявил, что будет выдвигать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира.

США Дональд Трамп премия Нобелевская премия Белый дом
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
