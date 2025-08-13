Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Белый дом выдвинул кандидатуру Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира". Среди тех, кто поддержал лидера Америки — премьер-министры ряда стран.

Об этом говорится в заявлении Белого дома в среду, 13 августа.

Сообщение Белого дома. Фото: Белый дом/Facebook

Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

В среду, 13 августа, стало известно, что Белый дом официально выдвинул кандидатуру Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Президент Дональд Трамп является президентом мира", — говорится в заявлении Белого дома.

Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Камбоджи Хун Манет;

президент Габона Брис Олиги Нгема;

премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;

правительство Пакистана;

министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

Заметим, что ранее Дональда Трампа неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира.

К примеру, в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.

В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Скриншот сообщения Белого дома/Facebook

Ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп на протяжении многих лет одержим получением Нобелевской премии.

В марте 2025 года член Палаты представителей США республиканец Даррелл Исса заявил, что будет выдвигать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира.