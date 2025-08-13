Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Белый дом выдвинул Трампа на Нобелевскую премию — кто поддержал
Белый дом выдвинул кандидатуру Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира". Среди тех, кто поддержал лидера Америки — премьер-министры ряда стран.
Об этом говорится в заявлении Белого дома в среду, 13 августа.
В среду, 13 августа, стало известно, что Белый дом официально выдвинул кандидатуру Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
"Президент Дональд Трамп является президентом мира", — говорится в заявлении Белого дома.
Среди тех, кто поддержал кандидатуру американского лидера:
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Камбоджи Хун Манет;
- президент Габона Брис Олиги Нгема;
- премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху;
- правительство Пакистана;
- министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.
Заметим, что ранее Дональда Трампа неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира.
К примеру, в прошлом месяце Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.
В начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть Президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп на протяжении многих лет одержим получением Нобелевской премии.
В марте 2025 года член Палаты представителей США республиканец Даррелл Исса заявил, что будет выдвигать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира.
