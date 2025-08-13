Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Білий дім висунув кандидатуру Президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, назвавши його "президентом миру". Серед тих, хто підтримав лідера Америки — прем'єр-міністри низки країни.

Про це йдеться у заяві Білого дому у середу, 13 серпня.

Повідомлення Білого дому. Фото: Білий дім/Facebook

У середу, 13 серпня, стало відомо, що Білий дім офіційно висунув кандидатуру Президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

"Президент Дональд Трамп є президентом миру", — йдеться в заяві Білого дому.

Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера:

прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;

президент Азербайджану Ільхам Алієв;

прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет;

президент Габону Бріс Олігі Нгема;

прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу;

уряд Пакистану;

міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.

Зауважимо, що раніше Дональда Трампа неодноразово висували на Нобелівську премію миру.

До прикладу, минулого місяця Пакистан заявив, що рекомендуватиме Трампа на Нобелівську премію миру за його роботу зі сприяння врегулюванню конфлікту з Індією.

На початку серпня Камбоджа також оголосила про намір висунути Президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Скриншот повідомлення Білого дому/Facebook

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Дональд Трамп упродовж багатьох років одержимий отриманням Нобелівської премії.

У березні 2025 року член Палати представників США республіканець Даррелл Ісса заявив, що висуватиме президента Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.