Скандал с цитатой Байдена о мусоре — в Белом доме отредактировали стенограмму

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Прессслужба Белого дома США официально отредактировала цитату президента Джо Байдена, ранее вызывавшую бурную реакцию. В частности, президент несколько неудачно прокомментировал "мусорный скандал".

Об этом сообщает AP News.

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Прессслужбе Белого дома пришлось сменить стенограмму звонка, где Джо Байден комментировал "мусорный скандал". В частности, инцидент произошел в воскресенье, 27 октября. Тогда на митинге Дональда Трампа комик Тони Хинчклифф сказал, что Пуэрто-Рико это "плавающий остров мусора".

Шутка вызвала негативную реакцию у демократов, республиканцев и пуэрториканцев. Далее поклонники Трампа обвинили Джо Байдена, что он назвал их мусором, ссылаясь на цитату президента, которую он сделал на зум-встрече и с латиноамериканскими сторонниками Демократической партии.

Джо Байден и Белый дом заявили, что фраза касалась комика Тони Хинчклиффа.

Следовательно стенографисты Белого дома сначала написали цитату так: "Единственный мусор, который я вижу, — это его поклонники". Загвоздка заключалась в том, что в этом варианте стенографисты написали supporters, то есть поклонники в переводе. Но в опубликованной цитате пресс-службой Белого дома цитату написали с апострофом: "Единственный плавучий мусор, который я вижу, принадлежит его поклоннику", то есть слово supporter's.

Белый дом якобы посоветовался с Байденом о правке цитаты. Руководитель в письме назвал действия пресс-службы "нарушением протокола и целостности стенограммы".

Напомним, президент США Джо Байден разразился скандалом из-за того, что якобы назвал сторонников кандидата на пост президента Дональда Трампа "мусором".

Затем Дональд Трамп отреагировал на шутку президента США Джо Байдена и сел за руль мусоровоза.