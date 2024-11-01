Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Білий дім відредагував скандальну цитату Байдена про сміття arrow

Білий дім відредагував скандальну цитату Байдена про сміття

1 листопада 2024 11:04
Анастасія Постоєнко - Редактор
Скандал з цитатою Байдена про сміттям — у Білому домі відредагували стенограму
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Анастасія Постоєнко - Редактор

Пресслужба Білого дому США офіційно відредагувала цитату президента Джо Байдена, яка раніше викликала бурхливу реакцію. Зокрема президент дещо невдало прокоментував "сміттєвий скандал".

Про це повідомляє AP News.

Читайте також:

Скандал з цитатою Байдена про сміття

Пресслужбі Білого дому довелося змінити стенограму дзвінка, де Джо Байден коментував "сміттєвий скандал". Зокрема, інцидент стався у неділю, 27 жовтня. Тоді на мітингу Дональда Трампа комік Тоні Хінчкліфф сказав, що Пуерто-Ріко це "плавучий острів сміття".

Жарт викликав негативну реакцію у демократів, республіканців та  пуерторіканців. Далі прихильники Трампа звинуватили Джо Байдена, що він назвав їх сміттям, посилаючись на цитату президента, яку він зробив на зум-зустрічі і з латиноамериканськими прихильниками Демократичної партії.

Джо Байден та Білий дім заявили, що фраза стосувалась коміка Тоні Хінчкліффа.

Відтак стенографісти Білого дому спочатку написали цитату так: "Єдине сміття, яке я бачу, — це його прихильники". Заковика полягала в тому, що у цьому варіанті стенографісти написали supporters, тобто прихильники у перекладі. Але у опублікованій цитаті пресслужбою Білого дому цитату написали з апострофом:  "Єдине плавуче сміття, яке я бачу, належить його прихильнику", тобто слово supporter's.

Білий дім нібито порадився з Байденом щодо правки цитати. Керівник у листі назвав дії пресслужби "порушенням протоколу та цілісності стенограми".

Нагадаємо, президент США Джо Байден втрапив у скандал через те, що нібито назвав прихильників кандидата на посаду президента Дональда Трампа "сміттям". 

Потім Дональд Трамп відреагував на жарт президента США Джо Байдена та сів за кермо сміттєвоза

Дональд Трамп скандал США Джо Байден Білий дім

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:42 Bloomberg оновив рейтинг 500 найбагатших людей планети

11:39 Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

11:27 Туристичний центр Одеси лишився без керівника — подробиці

11:11 Хабар за свободу — росіяни відкупляються від війни в Україні

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

11:04 Обстріл Харківщини — якою зброєю вдарили окупанти

11:04 Білий дім відредагував скандальну цитату Байдена про сміття

11:03 Похолодання, вітер та дощі — де чекати зміни погоди на вихідних

11:02 Єврокомісія розпочала перевірку Temu — на що звертають увагу

11:00 Допомога у 10,8 тис. грн від UNHCR — де стартує реєстрація

11:42 Bloomberg оновив рейтинг 500 найбагатших людей планети

11:39 Були небезпечні спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:27 Туристичний центр Одеси лишився без керівника — подробиці

11:11 Хабар за свободу — росіяни відкупляються від війни в Україні

11:04 Обстріл Харківщини — якою зброєю вдарили окупанти

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

11:04 Білий дім відредагував скандальну цитату Байдена про сміття

11:03 Похолодання, вітер та дощі — де чекати зміни погоди на вихідних

11:02 Єврокомісія розпочала перевірку Temu — на що звертають увагу

11:00 Допомога у 10,8 тис. грн від UNHCR — де стартує реєстрація

10:49 Фантомний ВАЗ — на Одещині затримали нахабного шахрая

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

Text

08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

Text

08:07 Попенко назвав реальні борги України перед Нафтогазом

Text

08:00 Коли з'явиться відстрочка у Резерв+ — ефір Ранок.LIVE

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

07:55 Економіст назвав показник дефіциту у бюджеті України

31 жовтня 2024
Text

23:39 Експерт пояснив, скільки відсотків бюджету виділяють на оборону

Text

22:06 США можуть вступити у війну на боці Південної Кореї — експерт

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні