Скандал з цитатою Байдена про сміттям — у Білому домі відредагували стенограму

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Пресслужба Білого дому США офіційно відредагувала цитату президента Джо Байдена, яка раніше викликала бурхливу реакцію. Зокрема президент дещо невдало прокоментував "сміттєвий скандал".

Про це повідомляє AP News.

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Скандал з цитатою Байдена про сміття

Пресслужбі Білого дому довелося змінити стенограму дзвінка, де Джо Байден коментував "сміттєвий скандал". Зокрема, інцидент стався у неділю, 27 жовтня. Тоді на мітингу Дональда Трампа комік Тоні Хінчкліфф сказав, що Пуерто-Ріко це "плавучий острів сміття".

Жарт викликав негативну реакцію у демократів, республіканців та пуерторіканців. Далі прихильники Трампа звинуватили Джо Байдена, що він назвав їх сміттям, посилаючись на цитату президента, яку він зробив на зум-зустрічі і з латиноамериканськими прихильниками Демократичної партії.

Джо Байден та Білий дім заявили, що фраза стосувалась коміка Тоні Хінчкліффа.

Відтак стенографісти Білого дому спочатку написали цитату так: "Єдине сміття, яке я бачу, — це його прихильники". Заковика полягала в тому, що у цьому варіанті стенографісти написали supporters, тобто прихильники у перекладі. Але у опублікованій цитаті пресслужбою Білого дому цитату написали з апострофом: "Єдине плавуче сміття, яке я бачу, належить його прихильнику", тобто слово supporter's.

Білий дім нібито порадився з Байденом щодо правки цитати. Керівник у листі назвав дії пресслужби "порушенням протоколу та цілісності стенограми".

Нагадаємо, президент США Джо Байден втрапив у скандал через те, що нібито назвав прихильників кандидата на посаду президента Дональда Трампа "сміттям".

Потім Дональд Трамп відреагував на жарт президента США Джо Байдена та сів за кермо сміттєвоза.