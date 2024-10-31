Во время празднования Хэлловика Байден "покусал" детей

Джо Байден и малыш. Фото: Daily Mail

В Соединенных Штатах Америки в четверг, 31 октября, празднуют Хэллоуин. По этому случаю в Белом доме прошла вечеринка, на которую сотрудники пришли с детьми.

Об этом пишет Daily Mail.

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Так, один из младенцев работников Белого дома был в костюме индейки — Байден "укусил" его за ногу. Таким образом он поздоровался еще с двумя малышами: одним в костюме мороженого и девочкой в голубом платье. Также американский президент делал вид, что костюмы детей его испугали.

Такие действия главы Белого дома вызвали разные реакции в социальных сетях: некоторые писали о беззаботном характере "дедушки", а другие — что взаимодействие с детьми было слишком близким.

В материале говорится, что Байден с удовольствием общался с детьми, раздавая им сладкие угощения, а иногда это происходило так долго, что за ним выстраивалась очередь детей.

Напомним, Байден попал в скандал, потому что назвал сторонников кандидата на пост президента Дональда Трампа "мусором".

Также Байден заявил, что Украина должна нанести ответный удар, если северокорейские войска войдут на территорию страны.