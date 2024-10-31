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Байден "покусав" малюків на святі Гелловіну — відео

31 жовтня 2024 15:39
Євгенія Брюховецька - редактор
Під час святкування Гелловіку Байден "покусав" дітей
Джо Байден та малюк. Фото: Daily Mail
Євгенія Брюховецька - редактор

У Сполучених Штатах Америки у четвер, 31 жовтня, святкують Гелловін. З цієї нагоди у Білому домі відбулася вечірка, на яку співробітники прийшли з дітьми.

Про це пише Daily Mail.

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Так, один із немовлят працівників Білого дому був у костюмі індички — Байден "вкусив" його за ногу. Таким чином він "привітався" ще з двома малюками: одним у костюмі морозива і дівчинкою в блакитній сукні. Також американський президент вдавав, що костюми дітей його перелякали. 

Такі дії очільника Білого дому викликали різні реакції в соціальних мережах: деякі писали про безтурботний характер "дідуся", а інші — що взаємодія з дітьми була занадто близькою.

У матеріалі йдеться, що Байден із задоволенням спілкувався з дітьми, роздаючи їм солодкі частування, а іноді це відбувалося так довго, що за ним шикувалася черга з дітей.

Нагадаємо, Байден потрапив у скандал, бо назвав прихильників кандидата на посаду президента Дональда Трампа "сміттям". 

Також Байден заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська ввійдуть на територію країни.

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