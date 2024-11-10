Москву 10 ноября атаковали беспилотники

Беспилотник в небе возле Москвы. Фото: скриншот

В окрестностях Москвы была замечена группа неизвестных беспилотников. Власти столицы государства-агрессора сообщили о сбитии четырех дронов.

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Неизвестные БпЛА возле Москвы

Неизвестные БпЛА были замечены у Москвы. Мэр российской столицы сообщил о якобы сбитии четырех дронов над Раменским.

А в московских аэропортах Домодедово и Внуково объявили план Ковер (закрытое небо).

Ранее мы сообщали, что под Москвой в среду, 30 октября, произошел пожар на одном из самых крупных предприятий электротехнической отрасли РФ. Речь идет о заводе "Электроизолит".

Напомним, 28 октября российский Воронеж и область атаковали дроны. В результате попадания вспыхнули два спиртзавода, также горел рынок на площади 800 кв.м.