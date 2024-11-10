Москву 10 листопада атакували безпілотники

Безпілотник у небі біля Москви. Фото: скриншот

В околицях Москви було помічено групу невідомих безпілотників. Влада столиці держави-агресора повідомила про збиття чотирьох дронів.

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Невідомі БпЛА біля Москви

Невідомі БпЛА були помічені біля Москви. Мер російської столиці повідомив про нібито збиття чотирьох дронів над Раменським.

А в московських аеропортах "Домодєдово" та "Внуково" оголосили план "Килим" (закрите небо).

Раніше ми повідомляли, що під Москвою у середу, 30 жовтня, сталася пожежа на одному з найбільших підприємств електротехнічної галузі РФ. Йдеться про завод "Електроізоліт".

Нагадаємо, 28 жовтня російський Воронеж та область атакували дрони. Внаслідок влучання спалахнули два спиртзаводи, також палав ринок на площі 800 кв. м.