За коррупцию во время войны били по рукам всех — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украина предотвращала возможную коррупцию во время войны. В частности, речь идет и о нецелевом использовании средств, которые предоставили партнеры.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Лексу Фридману в воскресенье, 5 января.

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Коррупция в Украине во время войны

Как отметил глава государства, действительно многие хотят заработать на войне. Однако, по словам Зеленского, такие случаи пресекались.

"В большинстве мы не получали деньги, мы получали оружие. Там, где мы видели риски, что что-то может быть, били по рукам всех. И, поверьте, речь идет не только об Украине. На всем пути получения (Оружия. — Ред.) есть те или иные люди, или компании, которые хотят заработать на войне. Но мы не зарабатывали, и если мы находили кого-то — били по рукам, и будем это делать", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, глава государства в интервью Лексу Фридману заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако, по словам главы государства, это может произойти только в случае приглашения.

Владимир Зеленский также рассказал, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах. Он отметил, что сейчас очень сложно ответить на этот вопрос и назвал причину.