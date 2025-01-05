За корупцію під час війни били по руках всіх — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Україна запобігала можливій корупції під час війни. Зокрема, йдеться й про нецільове використання коштів, які надали партнери.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.

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Як зазначив глава держави, дійсно багато хто хоче заробити на війні. Однак, за словами Зеленського, такі випадки присікали.

"В більшості ми не отримували гроші, ми отримували зброю. Там, де ми бачили ризики, що щось може бути, били по руках всіх. І, повірте, йдеться не тільки про Україну. На всьому шляху отримання (Зброї. — Ред.) є ті чи інші люди, чи компанії, які хочуть заробити на війні. Але ми не заробляли, і якщо ми знаходили когось — били по руках, і будемо це робити", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, глава держави в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що хотів би побувати на інавгурації Дональда Трампа. Однак, за словами глави держави, це може статись лише у разі запрошення.

Володимир Зеленський також розповів, чи буде балотуватись на наступних президентських виборах. Він зазначив, що зараз дуже складно відповісти на це питання і назвав причину.