Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Билецкий высказался об обысках и задержаниях в НАБУ

Билецкий высказался об обысках и задержаниях в НАБУ

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 20:30
НАБУ — Андрей Билецкий высказался об обысках в Бюро
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: uk.wikipedia.org

Во время войны разоблачение российских агентов в государственных и правоохранительных органах является контрразведывательной функцией Службы безопасности Украины. Ни одна структура не может быть неприкосновенной и непрозрачной, в том числе и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в комментарии "Українським новинам".

Реклама
Читайте также:

Что говорит Билецкий об обысках в НАБУ

"НАБУ, как и вообще антикоррупция, — это, безусловно, крайне важно, очень позитивно и хорошо. Но у нас сейчас происходит война за выживание, война эта идет с Россией, если кто-то забыл. И у российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще — ни в одной структуре страны", — подчеркнул Билецкий.

Он считает, что деятельность СБУ нельзя рассматривать как попытку дискредитации какого-то органа, ведь главная ее задача — поиск и нейтрализации сети врага. Командир отметил, что такие операции регулярно проходят в разведке и других военных структурах.

"Кто забыл, СБУ — это контрразведка, она отвечает за контрразведывательный режим и поиск агентов страны-противника. И для НАБУ нет никаких исключений — Бюро тоже надо проверять", — отметил Андрей Билецкий.

Командир корпуса также добавил, что в интересах НАБУ очиститься от агентов РФ, а не покрывать их. Он заявил, что для него сегодняшние задержания это позитив, ведь стало на одного или нескольких российских агентов меньше.

Что предшествовало

Напомним, 21 июля СБУ проводила обыски у работников НАБУ. Спецоперация была направлена на нейтрализацию российского влияния на Бюро.

Незадолго стало известно, что один из руководителей детективов НАБУ задержан. Он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Россию.

Кроме того, в рядах НАБУ разоблачили российского "крота", который передавал информацию заместителю руководителя охраны Виктора Януковича. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро возмутились относительно таких действий и назвали их "безосновательными" В ведомстве рассказали, что сегодня проводилось не менее 70 обысков.

НАБУ обыски война в Украине Андрій Білецький задержание
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации