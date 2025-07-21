НАБУ — Андрей Билецкий высказался об обысках в Бюро

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: uk.wikipedia.org

Во время войны разоблачение российских агентов в государственных и правоохранительных органах является контрразведывательной функцией Службы безопасности Украины. Ни одна структура не может быть неприкосновенной и непрозрачной, в том числе и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в комментарии "Українським новинам".

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Что говорит Билецкий об обысках в НАБУ

"НАБУ, как и вообще антикоррупция, — это, безусловно, крайне важно, очень позитивно и хорошо. Но у нас сейчас происходит война за выживание, война эта идет с Россией, если кто-то забыл. И у российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще — ни в одной структуре страны", — подчеркнул Билецкий.

Он считает, что деятельность СБУ нельзя рассматривать как попытку дискредитации какого-то органа, ведь главная ее задача — поиск и нейтрализации сети врага. Командир отметил, что такие операции регулярно проходят в разведке и других военных структурах.

"Кто забыл, СБУ — это контрразведка, она отвечает за контрразведывательный режим и поиск агентов страны-противника. И для НАБУ нет никаких исключений — Бюро тоже надо проверять", — отметил Андрей Билецкий.

Командир корпуса также добавил, что в интересах НАБУ очиститься от агентов РФ, а не покрывать их. Он заявил, что для него сегодняшние задержания это позитив, ведь стало на одного или нескольких российских агентов меньше.

Что предшествовало

Напомним, 21 июля СБУ проводила обыски у работников НАБУ. Спецоперация была направлена на нейтрализацию российского влияния на Бюро.

Незадолго стало известно, что один из руководителей детективов НАБУ задержан. Он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Россию.

Кроме того, в рядах НАБУ разоблачили российского "крота", который передавал информацию заместителю руководителя охраны Виктора Януковича. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро возмутились относительно таких действий и назвали их "безосновательными" В ведомстве рассказали, что сегодня проводилось не менее 70 обысков.