НАБУ — Андрій Білецький висловився про обшуки в Бюро

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: uk.wikipedia.org

Під час війни викриття російських агентів у державних і правоохоронних органах є контррозвідувальною функцією Служби безпеки України. Жодна структура не може бути недоторканною та непрозорою, зокрема і Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький у коментарі "Українським новинам".

Реклама

Читайте також:

Що каже Білецький про обшуки в НАБУ

"НАБУ, як і взагалі антикорупція, — це, безумовно, вкрай важливо, дуже позитивно і добре. Але у нас зараз відбувається війна за виживання, війна ця йде з Росією, якщо хтось забув. І у російських агентів не може існувати недоторканності взагалі — в жодній структурі країни", — наголосив Білецький.

Він вважає, що діяльність СБУ не можна розглядати як спробу дискредитації якогось органу, адже головне її завдання — пошук і нейтралізації мережі ворога. Командир зазначив, що такі операції регулярно проходять в розвідці та інших військових структурах.

"Хто забув, СБУ — це контррозвідка, вона відповідає за контррозвідувальний режим і пошук агентів країни-противника. І для НАБУ немає жодних виключень — Бюро теж треба перевіряти", — відзначив Андрій Білецький.

Командир корпусу також додав, що в інтересах НАБУ очиститись від агентів РФ, а не покривати їх. Він заявив, що для нього сьогоднішні затримання — це позитив, адже стало на одного чи кількох російських агентів менше.

Що передувало

Нагадаємо, 21 липня СБУ проводила обшуки у працівників НАБУ. Спецоперація була спрямована на нейтралізацію російського впливу на Бюро.

Незадовго стало відомо, що одного з керівників детективів НАБУ затримано. Він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Росії.

Крім того, в лавах НАБУ викрили російського "крота", який передавав інформацію заступнику керівника охорони Віктора Януковича. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Водночас в Національному антикорупційному бюро обурились щодо таких дій і назвали їх "безпідставними".У відомстві розповіли, що сьогодні проводилось щонайменше 70 обшуків.