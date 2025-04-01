Украина в ЕС - Бербок заявила, что поражена реформами

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник, 1 апреля, заявила, что Украина выполнила ряд реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз. Поэтому открывается первый кластер переговоров о членстве.

Об этом Бербок сказала во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Те реформы, которые произошли в Украине — впечатляют и те вопросы, которые для нас, европейцев, важны — это борьба с коррупцией, независимость юриспруденции и свобода СМИ", — сказала Бербок.

По ее словам, это все то, что необходимо и нельзя в этом списке нечего "сокращать", потому что ЕС "является союзом свободы".

Глава МИД Германии отметила, что Украина выполнила эти предпосылки, поэтому для нее открывается первый кластер переговоров согласно рекомендации ЕС.

Напомним, Германия предоставит Украине еще 130 миллионов евро гуманитарной помощи.

А Зеленский заявил, что Украина готова на безусловное прекращение огня, однако такой готовности не демонстрирует российский диктатор Владимир Путин.