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Бербок заявила, що вражена реформами в Україні

1 квітня 2025 22:28
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна в ЄС - Бербок заявила, що вражена реформами
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 1 квітня, заявила, що Україна виконала низку реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз. Тому відкривається перший кластер перемовин щодо членства.

Про це Бербок сказала під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

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"Ті реформи, які відбулися в Україні, — вражають, і ті питання, які для нас, європейців, важливі — це боротьба з корупцією, незалежність юриспруденції та свобода масмедіа", — сказала Бербок.

За її словами, це все те, що є необхідним і не можна у цьому списку нічого "скорочувати", тому що ЄС "є союзом свободи".

Голова МЗС Німеччини зауважила, що Україна виконала ці передумови, тому для неї відкривається перший кластер перемовин згідно з рекомендацією ЄС.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні ще 130 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

А Зеленський заявив, що Україна готова на безумовне припинення вогню, однак такої готовності не демонструє російський диктатор Володимир Путін.

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