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Бербок заявила, что прекращение поддержки Украины увеличит количество войн

27 сентября 2024 09:34
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Прекращение поддержки Украины может увеличить количество войн — Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: ostwest.tv
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Остановка помощи Украине в ее самозащите приведет к увеличению количества войн. В частности, они могут начаться и в других странах.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время отступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает "Укринформ".

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"Пока Путин не хочет садиться за стол переговоров, прекращение поддержки нами самозащиты Украины будет означать лишение безопасности украинских больниц и детей. Это приведет к увеличению количества войн, а не к уменьшению. Может также и в других странах", — заявила она.

Бербок отметила, что в июне после того, как Россию пригласили на международный саммит мира, Путин ответил бомбардировкой детского госпиталя (речь идет об ударе РФ по больнице Охматдет, который произошел 8 июля).

Кроме того, она отметила, что Российская Федерация в последнее время неоднократно играла с нерушимостью границ государств Балтии и Польши. В связи с этим Бербок призвала ООН помочь заставить Путина сесть за стол переговоров.

"Поэтому я прошу вас помочь призвать Путина прекратить свои нападения и сесть за стол переговоров. Не только ради нашей безопасности, но и в ваших интересах. Если постоянному члену Совбеза ООН разрешено завоевывать и уничтожать его меньшего соседа, то удару подвергнется сама суть Устава ООН" , — резюмировала она.

Напомним, что вчера, 26 сентября, Германия приняла решение о выделении дополнительных 400 миллионов евро на поставку вооружений для Сил обороны Украины. Еще 170 миллионов евро будут направлены на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН, заверил Украину в дальнейшей поддержке. Он уточнил, что такая поддержка будет продолжаться до установления крепкого и справедливого мира.

Германия ООН Анналена Бербок Нью-Йорк война в Украине

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