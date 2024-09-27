Припинення підтримки України може збільшити кількість війн, заявила Бербок

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: ostwest.tv

Припинення допомоги Україні в її самозахисті призведе до збільшення кількості війн. Зокрема, вони можуть початися і в інших країнах.

Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок під час відступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє "Укрінформ".

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"Поки Путін не хоче сідати за стіл переговорів, припинення підтримки нами самозахисту України означатиме позбавлення безпеки українських лікарень та дітей. Це зумовить збільшення кількості війн, а не зменшення. Можливо також і в інших країнах", — заявила вона.

Бербок зазначила, що в червні після того, як Росію запросили на міжнародний саміт миру, Путін відповів бомбардуванням дитячого госпіталю (мова йде про удар РФ по лікарні Охматдит, який стався 8 липня).

Крім того, вона зазначила, що Російська Федерація в останній час неодноразово "гралася із непорушністю кордонів держави Балтії та Польщі. У зв'язку з цим Бербок закликала ООН допомогти змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

"Тому я прошу вас допомогти закликати Путіна припинити свої напади й сісти за стіл переговорів. Не лише заради нашої безпеки, а й у ваших інтересах. Якщо постійному члену Радбезу ООН дозволено завойовувати й знищувати його меншого сусіда, то удару зазнає сама суть Статуту ООН", — резюмувала вона.

Нагадаємо, що вчора, 26 вересня, Німеччина ухвалила рішення про виділення додаткових 400 мільйонів євро на постачання озброєнь для Сил оборони України. Ще 170 мільйонів євро будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, що президент США Джо Байден під час виступу на Генасамблеї ООН запевнив Україну в подальшій підтримці. Він уточнив, що така підтримка триватиме до встановлення міцного і справедливого миру.