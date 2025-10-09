Бельгия передаст Украине дополнительные истребители F-16

Истребители F-16. Фото: Defense Express.

Бельгия объявила, что передаст Украине дополнительные истребители F-16, которые будут освобождаться после обновления собственного военно-воздушного флота. Первые самолеты должны поступить в 2026 году, когда страна получит на замену современные F-35.

Об этом сообщили Defense Express.

Украина получит дополнительные истребители F-16 от Бельгии, что станет очередным шагом в усилении ее Воздушных сил. Это стало возможным благодаря переходу бельгийской армии на новые самолеты пятого поколения F-35, которые постепенно заменяют старые боевые машины. Ожидается, что первые бельгийские F-16 прибудут в Украину уже в 2026 году.

Первые F-35, которые страна ждала более семи лет, уже прибыли на авиабазу Флорен. Они будут закреплены за 1-й эскадрильей и по плану должны стать готовыми к выполнению операций по быстрому реагированию до 2027 года.

Несмотря на перевооружение, Бельгия удержит свои F-16 в строю до 2028 года, после чего начнет поэтапно передавать их Украине. Передача самолетов будет происходить постепенно, по мере вывода их из состава бельгийских Воздушных сил. Таким образом, Украина сможет получить технику, полностью готовую к боевому применению.

