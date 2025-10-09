Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Бельгія готує нову партію F-16 для України — деталі

Бельгія готує нову партію F-16 для України — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 08:49
Бельгія передасть Україні додаткові винищувачі F-16
Винищувачі F-16. Фото: Defense Express.

Бельгія оголосила, що передасть Україні додаткові винищувачі F-16, які звільнятимуться після оновлення власного військово-повітряного флоту. Перші літаки мають надійти у 2026 році, коли країна отримає на заміну сучасні F-35.

Про це повідомили Defense Express.

Реклама
Читайте також:

Бельгія готує передачу F-16 Україні після отримання F-35

Україна отримає додаткові винищувачі F-16 від Бельгії, що стане черговим кроком у посиленні її Повітряних сил. Це стало можливим завдяки переходу бельгійської армії на нові літаки п’ятого покоління F-35, які поступово замінюють старі бойові машини. Очікується, що перші бельгійські F-16 прибудуть до України вже у 2026 році.

Перші F-35, на які країна чекала понад сім років, уже прибули до авіабази Флорен. Вони будуть закріплені за 1-ю ескадрильєю та за планом мають стати готовими до виконання операцій зі швидкого реагування до 2027 року.

Попри переозброєння, Бельгія утримає свої F-16 у строю до 2028 року, після чого почне поетапно передавати їх Україні. Передача літаків відбуватиметься поступово, у міру виведення їх зі складу бельгійських Повітряних сил. Таким чином, Україна зможе отримати техніку, повністю готову до бойового застосування.

Нагадаємо, що Пентагон планує обрати компанію, яка розробить і побудує винищувач нового покоління для Військово-морських сил США.

Раніше ми також інформували, що 5 жовтня Польща підіймала у повітря військову авіацію у відповідь на чергові ракетні удари Росії по території України.

Україна Бельгія літаки винищувач F-16
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації