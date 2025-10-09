Бельгія передасть Україні додаткові винищувачі F-16

Винищувачі F-16. Фото: Defense Express.

Бельгія оголосила, що передасть Україні додаткові винищувачі F-16, які звільнятимуться після оновлення власного військово-повітряного флоту. Перші літаки мають надійти у 2026 році, коли країна отримає на заміну сучасні F-35.

Про це повідомили Defense Express.

Бельгія готує передачу F-16 Україні після отримання F-35

Україна отримає додаткові винищувачі F-16 від Бельгії, що стане черговим кроком у посиленні її Повітряних сил. Це стало можливим завдяки переходу бельгійської армії на нові літаки п’ятого покоління F-35, які поступово замінюють старі бойові машини. Очікується, що перші бельгійські F-16 прибудуть до України вже у 2026 році.

Перші F-35, на які країна чекала понад сім років, уже прибули до авіабази Флорен. Вони будуть закріплені за 1-ю ескадрильєю та за планом мають стати готовими до виконання операцій зі швидкого реагування до 2027 року.

Попри переозброєння, Бельгія утримає свої F-16 у строю до 2028 року, після чого почне поетапно передавати їх Україні. Передача літаків відбуватиметься поступово, у міру виведення їх зі складу бельгійських Повітряних сил. Таким чином, Україна зможе отримати техніку, повністю готову до бойового застосування.

