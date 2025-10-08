ВМС США отримають літак нового покоління — рішення ухвалено

Винищувач F/A-XX. Фото: The War Zone

Пентагон готується обрати компанію, яка розробить і побудує винищувач нового покоління для Військово-морських сил США. Проєкт вартістю у мільярди доларів має стати ключовим елементом американської стратегії протидії Китаю у повітряному просторі.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Пентагон запускає програму винищувача F/A-XX

Після кількох місяців затримок Міністр оборони США Піт Хегсет затвердив продовження конкурсу між Boeing Co. та Northrop Grumman Corp. за право створення палубного літака F/A-XX. Цей новий винищувач має замінити застарілий парк F/A-18E/F Super Hornet, що перебуває на озброєнні з 1990-х років. За словами джерел, оголошення переможця може відбутися вже цього тижня.

"Китай був неймовірно амбітним у створенні прототипів літаків 6-го покоління та впровадженні винищувачів і бомбардувальників 5-го покоління, тому цей конкурс є важливим рішенням для того, щоб не відставати", — сказав аналітик TD Cowen Роман Швейцер.

Очікується, що F/A-XX отримає вдосконалені технології малопомітності, збільшену дальність польоту, а також зможе взаємодіяти з безпілотними бойовими апаратами та корабельними системами ППО. Вартість проєкту та кількість запланованих літаків залишаються засекреченими, однак аналогічні програми, як-от F-35, оцінювалися у десятки мільярдів доларів.

Однак затримки через фінансові суперечки між Конгресом і Пентагоном навесні та влітку знову поставили під питання темпи розвитку програми, що може вплинути на майбутнє морської авіації США у 2030-х роках.

