Пентагон утвердил новый истребитель для ВМС США

Дата публикации 8 октября 2025 07:40
ВМС США получат самолет нового поколения - решение принято
Истребитель F/A-XX. Фото: The War Zone

Пентагон готовится выбрать компанию, которая разработает и построит истребитель нового поколения для Военно-морских сил США. Проект стоимостью в миллиарды долларов должен стать ключевым элементом американской стратегии противодействия Китаю в воздушном пространстве.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

После нескольких месяцев задержек Министр обороны США Пит Хегсет утвердил продление конкурса между Boeing Co. и Northrop Grumman Corp. за право создания палубного самолета F/A-XX. Этот новый истребитель должен заменить устаревший парк F/A-18E/F Super Hornet, состоящий на вооружении с 1990-х годов. По словам источников, объявление победителя может состояться уже на этой неделе.

"Китай был невероятно амбициозным в создании прототипов самолетов 6-го поколения и внедрении истребителей и бомбардировщиков 5-го поколения, поэтому этот конкурс является важным решением для того, чтобы не отставать", — сказал аналитик TD Cowen Роман Швейцер.

Ожидается, что F/A-XX получит усовершенствованные технологии малозаметности, увеличенную дальность полета, а также сможет взаимодействовать с беспилотными боевыми аппаратами и корабельными системами ПВО. Стоимость проекта и количество запланированных самолетов остаются засекреченными, однако аналогичные программы, например F-35, оценивались в десятки миллиардов долларов.

Однако задержки из-за финансовых споров между Конгрессом и Пентагоном весной и летом снова поставили под вопрос темпы развития программы, что может повлиять на будущее морской авиации США в 2030-х годах.

Напомним, что утром 5 октября Польша подняла в небо военную авиацию из-за очередных ракетных ударов России по Украине.

Ранее мы также информировали, что во время отражения массированной атаки украинский пилот истребителя МиГ-29 уничтожил две воздушные цели противника, продемонстрировав высокий профессионализм.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
