Из-за военного положения в Украине отец Ирины Заруцкой не смог попасть на похороны дочери в США

Ирина Заруцкая вместе с отцом Станиславом. Фото: Соцсети

Отца убитой в США украинки Ирины Заруцкой не выпустили из Украины на похороны родной дочери. Станислав Заруцкий собирался вылететь в США на прощание с Ириной, но из-за ограничений во время военного положения ему не удалось этого сделать.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Что известно о семье Заруцких и самой Ирине

Ірина Заруцкая в США с семьей. Фото: Соцсети

Отец Станислав был строителем до войны, а мать - домохозяйкой в Украине, которая имеет талант к рукоделию и вязанию крючком, сообщает издание. Дочери и матери из-за войны пришлось покинуть Украину и перебраться в штаты, а отец остался дома.

Семья вспоминает, что Ирина мечтала о карьере ветеринарного ассистента в США, ведь очень любила животных. Она часто ухаживала за домашними любимцами своих соседей, и многие с нежностью вспоминают, как она выгуливала их по окрестностям, всегда с сияющей улыбкой.

Ирина всегда имела домашних животных — дети часто приносили домой бездомных котят, а родители и Ирина никогда не могли заставить себя выпустить животных обратно на улицу, отмечает Daily Mail.

Напомним, в США задержали убийцу Ирины Заруцкой. Им оказался неоднократно судимый мужчина, имеющий проблемы с психикой, однако которого много раз отпускали из больницы.

Президент Трамп уже обвинил Демократическую партию в том, что убийство украинки в Шарлотте произошло из-за них. На фоне этого он прибегнул к политической агитации.