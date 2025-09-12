Через воєнний стан в Україні батько Ірини Заруцької не зміг потрапити на похорон доньки у США

Батько вбитої у США українки не приїхав на похорон — яка причина
Батька вбитої у США українки Ірини Заруцької не випустили з України на похорон рідної доньки. Станіслав Заруцький збирався вилетіти до США на прощання з Іриною, але через обмеження під час воєнного стану йому не вдалося цього зробити.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Що відомо про родину Заруцьких та саму Ірину
Батько Станіслав був будівельником до війни, а мати — домогосподаркою в Україні, яка має талант до рукоділля та в'язання гачком, повідомляє видання. Донці та матері через війну довелось покинути Україну та перебратись до штатів, а батько залишився удома.
Родина згадує, що Ірина мріяла про кар'єру ветеринарного асистента у США, адже дуже любила тварин. Вона часто доглядала за домашніми улюбленцями своїх сусідів, і багато хто з ніжністю згадує, як вона вигулювала їх по околицях, завжди з сяючою посмішкою.
Ірина завжди мала домашніх тварин — діти часто приносили додому безпритульних кошенят, а батьки та Ірина ніколи не могли змусити себе випустити тварин назад на вулицю, зазначає Daily Mail.
Нагадаємо, у США затримали вбивцю Ірини Заруцької. Ним виявився неодноразово судимий чоловік, що має проблеми із психікою, проте якого багато разів відпускали із лікарні.
Президент Трамп вже звинуватив Демократичну партію у тому, що вбивство українки у Шарлотті сталося через них. На тлі цього він вдався до політичної агітації.
