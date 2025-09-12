Через воєнний стан в Україні батько Ірини Заруцької не зміг потрапити на похорон доньки у США

Ірина Заруцька разом з батьком Станиславом. Фото: Соцмережі

Батька вбитої у США українки Ірини Заруцької не випустили з України на похорон рідної доньки. Станіслав Заруцький збирався вилетіти до США на прощання з Іриною, але через обмеження під час воєнного стану йому не вдалося цього зробити.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Що відомо про родину Заруцьких та саму Ірину

Ірина Заруцька у США з родиною. Фото: Соцмережі

Батько Станіслав був будівельником до війни, а мати — домогосподаркою в Україні, яка має талант до рукоділля та в'язання гачком, повідомляє видання. Донці та матері через війну довелось покинути Україну та перебратись до штатів, а батько залишився удома.

Родина згадує, що Ірина мріяла про кар'єру ветеринарного асистента у США, адже дуже любила тварин. Вона часто доглядала за домашніми улюбленцями своїх сусідів, і багато хто з ніжністю згадує, як вона вигулювала їх по околицях, завжди з сяючою посмішкою.

Ірина завжди мала домашніх тварин — діти часто приносили додому безпритульних кошенят, а батьки та Ірина ніколи не могли змусити себе випустити тварин назад на вулицю, зазначає Daily Mail.

Нагадаємо, у США затримали вбивцю Ірини Заруцької. Ним виявився неодноразово судимий чоловік, що має проблеми із психікою, проте якого багато разів відпускали із лікарні.

Президент Трамп вже звинуватив Демократичну партію у тому, що вбивство українки у Шарлотті сталося через них. На тлі цього він вдався до політичної агітації.