Джо Байден 23 ноября сделал заявление на годовщину Голодомора

Президент США Джо Байден. Фото: Northeastern Global News

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с заявлением в связи с днем памяти жертв Голодомора. Глава Белого дома отметил, что, вспоминая эту трагическую дату, его государство также возобновляет свое обязательство быть вместе с украинским народом в тяжелое для него время.

Об этом сообщается на сайте Белого дома в субботу, 23 ноября.

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"Девяносто один год назад Иосиф Сталин и советский режим организовали Голодомор — принудительный и умышленный голод, убивший миллионы украинцев. Мы помним мужчин, женщин и детей, погибших во время Голодомора", — отметил Байден.

Американский лидер отметил, что США также чествуют переживших Голодомор и их потомков, которые, несмотря на усилия Сталина, направленные на подавление национальной идентичности украинцев, построили свободную, независимую и демократическую Украину.

Байден подчеркнул, что, несмотря на все усилия, Россия потерпела неудачу, а столица Украины, Киев, стоит свободная.

"Частично благодаря Соединенным Штатам и более 50 другим странам, которые обязались оказать Украине помощь, необходимую ей для самозащиты", — подчеркнул он.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодомора обратился к украинцам. Он отметил, что в истории нашей страны есть страницы, которые больно вспоминать, но невозможно забыть.

Напомним, жительница Житомирской области поделилась воспоминаниями о временах Голодомора. Женщина рассказала, как людям иногда приходилось идти на ужасные поступки, чтобы спастись от голода.