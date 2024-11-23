Спогади очевидців про Голодомор — розповіді вцілівших

Марина Шиманська. Фото: скриншот

В Україні щороку кожну четверту суботу листопада вшановують пам'ять жертв Голодомору, який штучно влаштувала радянська влада у 1932-1933 роках. Мешканка Житомирщини поділилися спогадами про жахливі часи та розповіла, як люди рятувалися від голоду.

Про це розповіла Марина Шиманська в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Марія Шиманська проживає у Житомирській області. Жінці виповнилось 100 років, вона тримає господарство разом зі своєю єдиною донькою. Вона розповіла, що коли був Голодомор у її селі Борисівці, сусіди вдавалися до канібалізму, аби не померти з голоду.

"Жінка чоловіка зарубала тай дітей покормила. Повиживали діти, а його не стало. Оце таку одну історію пам’ятаю від людей", — сказала вона.

Також Марина пригадала, як бачила голодних дітей на вулиці. Один з хлопчиків бігав селом та просив дати шматок хліба. Вже наступного дня його не стало — до батьків жінки прийшов сусід та попросив допомогти підготувати тіло дитини до поховання.

Радянська влада не цуралася забирати в людей останнє. Один із сусідів навіть побив жінку, щоб та не взяла колоска з землі.

"Боже, там було повне кладовище. Хати забирали, корови забирали. Комсомольці повставали, бо вони з радянською владою були. Сусід такий був — людей став бити, щоб колосочки не збирали навіть. Що йому колоска цього шкода, що зернинка впала?" — поділилася Марина.

Нагадаємо, в Україні кожної четвертої суботи листопада згадують жертв тоталітарного режиму, який і влаштував штучний геноцид та голодування українцям. Традиційно, українці запалюють свічку пам'яті. Президент Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною вшанували пам'ять загиблих. Церемонія вшанування пам'яті відбулася й в Одесі вшанували пам'ять жертв Голодомору. Така ж процесія відбулася й у США.