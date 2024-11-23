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Полно могил — 100-летняя женщина вспомнила о Голодоморе

23 ноября 2024 14:07
Анастасия Постоенко - Редактор
Воспоминания очевидцев о Голодоморе — рассказы уцелевших
Мария Шиманская. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине каждый год каждую четвертую субботу ноября чтят память жертв Голодомора , который искусственно устроила советская власть в 1932-1933 годах. Жительница Житомирщины поделилась воспоминаниями об ужасных временах и рассказала, как люди спасались от голода.

Об этом рассказала Марина Шиманская в интервью Радио Свобода.

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Мария Шиманская проживает в Житомирской области. Женщине исполнилось 100 лет, она держит хозяйство вместе со своей единственной дочерью. Она рассказала, что когда был Голодомор в ее селе Борисовцы, соседи прибегали к каннибализму, чтобы не умереть от голода.

"Женщина мужчины зарубила и детей покормила. Повыживали дети, а его не стало. Вот такую одну историю помню от людей", — сказала она.

Также Марина припомнила, как видела голодных детей на улице. Один из мальчиков бегал по селу и просил дать кусок хлеба. На следующий день его не стало — к родителям женщины пришел сосед и попросил помочь подготовить тело ребенка к похоронам.

Советская власть не сторонилась забирать у людей последнее. Один из соседей даже избил женщину, чтобы та не взяла колоска с земли.

"Ой боже там было полное кладбище. Дома забирали, коровы забирали. Комсомольцы восставали, потому что они с советской властью были. Сосед такой был — людей стал бить, чтобы колосочки не собирали даже. Что ему колоска этого жалко, что зернышко упало?" – поделилась Марина.

Напомним, в Украине каждую четвертую субботу ноября вспоминают жертв тоталитарного режима, который и устроил искусственный геноцид и голодовку украинцам. Традиционно украинцы зажигают свечу памяти. Президент Владимир Зеленский вместе со своей женой почтили память погибших. Церемония памяти состоялась и в Одессе почтили память жертв Голодомора. Такая же процессия прошла и в США.

украинцы геноцид история Голодомор голод воспоминания

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