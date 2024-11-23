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Байден зробив заяву у річницю Голодомору

23 листопада 2024 22:17
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Джо Байден 23 листопада зробив заяву на річницю Голодомору
Президент США Джо Байден. Фото: Northeastern Global News
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив з заявою у зв'язку з вшануванням пам'яті жертв Голодомору. Глава Білого дому зауважив, що, згадуючи цю трагічну дату, його держава також поновлює своє зобов'язання бути разом з українським народом у важкий для нього час.

Про це повідомляється на сайті Білого Дому у суботу, 23 листопада.

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"Дев'яносто один рік тому Йосип Сталін та радянський режим організували Голодомор — примусовий та навмисний голод, який вбив мільйони українців. Ми пам'ятаємо чоловіків, жінок і дітей, які загинули під час Голодомору", — наголосив Байден.

Американський лідер зазначив, що США також вшановують тих, хто пережив Голодомор, та їхніх нащадків, які, попри зусилля Сталіна, спрямовані на придушення національної ідентичності українців, побудували вільну, незалежну та демократичну Україну. 

Байден підкреслив, що попри всі зусилля Росія зазнала невдачі, а столиця України, Київ, натомість стоїть вільний.

"Частково завдяки Сполученим Штатам і більш ніж 50 іншим країнам, які зобов'язалися надати Україні допомогу, необхідну їй для самозахисту", — підкреслив він.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору звернувся до українців. Він зазначив, що в історії нашої країни є сторінки, які боляче згадувати, але які неможливо забути.

Нагадаємо, мешканка Житомирської області поділилися спогадами про часи Голодомору. Жінка розповіла, як людям іноді доводилося йти на жахливі вчинки, аби рятувалися від голоду.

Джо Байден Україна Голодомор війна пам'ять

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