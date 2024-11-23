День пам'яті жертв Голодомору — українців винищували за національність

Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору звернувся до українців. Він зазначив, що в історії нашої країни є сторінки, які боляче згадувати, але які неможливо забути.

Про це президент України Володимир Зеленський написав в Telegram у суботу, 23 листопада.

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Глава держави зазначив, що українці пережили багато жорстоких злочинів. Як зазначив Володимир Зеленський, це доводить, що цинічність тиранів не має меж.

"І ще не вигадано слів, щоб повною мірою описати той біль, який пережили українці. У 1921, 1922, 1923 роках. У 1946-му і 1947-му. І в найстрашніші 1932–1933 роки Голодомору-геноциду", — написав президент.

Пост президента України Володимира Зеленського. Фото: скриншот

За словами Зеленського, мільйони українців постраждали через тоталітарний режим, який цілеспрямовано та жорстоко мордував людей. Українців винищували за їхню національність, створивши штучний Голодомор.

"Як можна прагнути стерти цілий народ? Як можна відбирати в людей останнє: останні харчі, останні засоби до існування, останню надію на життя? Це неможливо збагнути", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент додав, що українців намагалися знищити та замордувати, однак не змогли. Так само як і намагалися приховати від людей правду та замовчати страшні злочини назавжди.

"І щороку наприкінці листопада з глибоким сумом і великою повагою ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, що стали жертвами голодоморів. Вічна памʼять їм усім", — написав президент.

Нагадаємо, мешканка Житомирської області поділилися спогадами про часи Голодомору. Жінка розповіла, як людям іноді доводилося йти на жахливі вчинки, аби рятувалися від голоду.

В Одесі 23 листопада відбулися заходи для вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років. До пам’ятного знаку поклали квіти та колоски, згадуючи трагічні події.