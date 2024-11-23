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Украинцев мордовали голодом за национальность, — Зеленский

23 ноября 2024 16:39
Ольга Антоновская - редактор
День памяти жертв Голодомора — украинцев уничтожали за национальность
Владимир Зеленский. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодомора обратился к украинцам. Он отметил, что в истории нашей страны есть страницы, которые больно вспоминать, но невозможно забыть.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram в субботу, 23 ноября. 

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Глава государства отметил, что украинцы пережили много жестоких преступлений. Как отметил Владимир Зеленский, это доказывает, что у циничности тиранов нет предела.

"И еще не придумано слов, чтобы в полной мере описать ту боль, которую пережили украинцы. В 1921, 1922, 1923 годах. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные 1932-1933 годы Голодомора-геноцида", — написал президент.

Пост Зеленского ко Дню памяти жертв Голодоморов
Пост президента Украины Владимира Зеленского. Фото: скриншот

По словам Зеленского, миллионы украинцев пострадали из-за тоталитарного режима, который целенаправленно и жестоко мордовал людей. Украинцев истребляли за их национальность, создав искусственный Голодомор.

"Как можно стремиться стереть целый народ? Как можно отбирать у людей последнее: последние продукты, последние средства к существованию, последнюю надежду на жизнь? Это невозможно понять", — отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что украинцев пытались уничтожить, однако не смогли. Равно как и пытались скрыть от людей правду и замолчать страшные преступления навсегда.

"И ежегодно в конце ноября с глубокой грустью и большим уважением мы чтим память миллионов украинцев, ставших жертвами голодоморов. Вечная память им всем", — написал президент.

Напомним, жительница Житомирской области поделилась воспоминаниями о временах Голодомора. Женщина рассказала, как людям иногда приходилось идти на ужасные поступки, чтобы спастись от голода.

В Одессе 23 ноября прошли мероприятия по увековечению памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов. К памятному знаку возложили цветы, вспоминая трагические события.

Владимир Зеленский геноцид Голодомор президент голод

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