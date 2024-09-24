Байден выступил на Генассамблее ООН — что сказал об Украине

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден в последний раз, как глава государства, выступил на Генеральной ассамблее ООН. В своем выступлении он обратил внимание на главные глобальные вызовы, такие как войны в Украине, Ближнем Востоке и Африке.

Об этом сообщило издание РБК-Украина во вторник, 24 сентября.

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Байден начал речь с того, что вспомнил свой многолетний политический путь, подчеркивая, что был свидетелем исторических событий, таких как холодная война и война во Вьетнаме. Он подчеркнул, что Америка вместе с международным сообществом смогли преодолеть эти вызовы без использования ядерного оружия.

Президент США выделил достижения своей администрации, такие как вывод американских войск из Афганистана и восстановление глобального лидерства США. Он также упомянул о своем участии в борьбе против апартеида в ЮАР и террористических организаций, в частности "Аль-Каиды".

Переломный момент в истории

В своем выступлении президент Джо Байден выразил веру в возможность достижения мира в таких горячих точках, как Сектор Газа и Судан, а также отметил важность борьбы с климатическим кризисом.

"Демократия сейчас стоит перед рисками, связанными с искусственным интеллектом и так далее. Но то, что я вижу на протяжении десятилетий, надеюсь, что мы можем идти вперед", — подчеркнул Байден.

По его словам, во время его президентства удалось побороть пандемию COVID-19, отстоять принципы Устава ООН и убедиться, что Украина сохранит свою независимость.

"Агрессия, экстремизм и хаос разделяют мир. Наша задача — убедиться, что силы, которые держат нас вместе, сильнее тех, которые разделяют нас… Я верю, что это один из переломных моментов в истории. И то, что мы делаем сегодня, определит наше будущее на десятилетие", — заявил президент США.

Он также обратил внимание на главные глобальные вызовы современности: агрессию, голод, изменение климата, заболевание и новые технологии.

Байден о войне в Украине

"Когда Россия вторглась в Украину, мы восстали против этого, чтобы институции отстаивали наши ценности. Более 50 государств восстали против этого, но самое важное, что украинцы восстали. Хорошие новости в том, что война Путина провалилась в достижении его основной цели. Украина все еще свободна", — подчеркнул Байден.

Президент также обратил внимание на то, что Путин стремился ослабить НАТО, однако этот альянс не только сохранил свою силу, но и усилился, приняв в свои ряды новых членов — Финляндию и Швецию. Он подчеркнул, что сейчас мир оказался перед решающим выбором: поддержать Украину или разрешить России ее разрушить.

"Я знаю свой ответ. Мы не можем отступиться и отвлечься. И мы не остановим свою поддержку Украины. И Украина получит мир, согласно Уставу ООН", — сказал глава США.

Американо-китайские отношения

"США продолжат придерживаться своих принципов в отношениях с Китаем. В сотрудничестве с Пекином необходимо остановить распространение наркотиков", — подчеркнул Байден.

Американский лидер подчеркнул, что обе страны должны избегать военной конкуренции и направить усилия по защите самых современных технологий. Он также отметил важность совместной работы по обеспечению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и на Среднем Востоке.

Байден о войне Израиля с ХАМАС и "Хезболлой"

По словам президента США Джо Байдена, ситуация в секторе ГАЗА критическая. Он подчеркнул, что Совбез ООН призывает к немедленному прекращению огня, чтобы "прекратились страдания Газы" и обеспечить региональную стабильность, освободив территорию от влияния ХАМАС.

Он добавил, что спустя почти год после начала войны с ХАМАСом Израиль столкнулся с новой эскалацией на северной границе, где активизировались боевики "Хезболлы". Однако он добавил, что дипломатические решения по урегулированию конфликта еще возможны.

"Мы видим, что у мира есть два условия. Палестинцы должны жить в безопасном собственном государстве. Прогресс к миру даст нам силы, чтобы противостоять угрозе, которую создает Иран, убедиться, что он никогда не получит ядерного оружия", — заявил лидер США.

Гуманитарные кризисы и глобальное потепление

Президент США Джо Байден обратил внимание на тяжелый гуманитарный кризис, поразивший Судан. Сегодня более 8 миллионов человек находятся на грани голода, а сотни тысяч уже страдают от него.

"ООН оказывает гуманитарную помощь. И наши партнеры помогают бороться с мировым голодом. Мир должен заставить эти режимы остановиться, прекратить разрыв своих стран и прекратить войну", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что его администрация уже инвестировала более 150 млрд долларов в проекты, направленные на экологическую устойчивость. Эти инвестиции являются частью обязательств, взятых в рамках Парижского климатического соглашения, согласно которому США обязуются снизить выбросы парниковых газов до 2030 года. Байден также отметил необходимость поставки миллионов доз вакцин в развивающиеся страны.

"Мы призываем страны помочь с миллиардами долларов… инвестировать в глобальное развитие. Чтобы сделать это вместе, мы должны сохранять эффективные и инклюзивные структуры ООН. Как посол ООН я предложил план развития. Пора двигаться вперед, чтобы прекратить войны и страдания", — заявил президент США.

Искусственный интеллект

"Искусственный интеллект меняет наши жизни, работу и даже наши войны. Научный прогресс ускоряется так, как мы не видели раньше. ИИ составляет глубокие риски, от дипфейков и обезображенной информации до оружия. Мы должны сформировать стандарты", — подчеркнул американский лидер.

Байден отметил, что никто не может предположить, как искусственный интеллект будет развиваться и использоваться. Однако важно обеспечить его безопасное применение.

"Поскольку он становится более мощным, мы должны защищать наши ценности. Мы должны извлекать пользу от него. Он не должен подрывать ценность и достоинство человеческой жизни. Мы должны убедиться, что ИИ помогает обычным людям, а не дает диктаторам больше силы, чтобы управлять людьми" ". Возможно, это самый большой вызов нашего времени", — отметил президент США.

Политическая ответственность

Президент США Джо Байден в ходе заявления отметил, что летом принял важное решение не идти на повторные выборы.

"Это было тяжелое решение, президентство — это была миссия моей жизни. И хотя я люблю свою работу, я больше люблю свою страну. Пора для нового поколения управлять этим государством", – отметил он.

Байден также подчеркнул, что есть вещи, которые стоят выше стремления к власти.

"И это люди, ваши люди, они самые важные. Не забывайте, что мы здесь, чтобы служить нашим людям, а не наоборот. Потому что наше будущее дает потенциал нашим людям дышать свободно, получать образование... — это и есть главная цель демократии", — заявил лидер США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовят для Украины передачу нового пакета военной помощи на 375 миллионов долларов. Стали известны некоторые детали, которые войдет в этот пакет помощи по вооружению.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США встретился с руководителями ведущих компаний страны во вторник, 24 сентября. Основное внимание встречи – подготовка украинской энергосистемы к зиме.