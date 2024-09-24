Байден виступив на Генасамблеї ООН — що сказав про Україну

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден востаннє як глава держави виступив на Генеральній асамблеї ООН. У своєму виступі він звернув увагу на головні глобальні виклики, такі як війни в Україні, на Близькому Сході та в Африці.

Про це повідомило видання РБК-Україна у вівторок, 24 вересня.

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Байден розпочав промову з того, що згадав свій багаторічний політичний шлях, наголошуючи на тому, що був свідком історичних подій, як-от холодна війна та війна у В'єтнамі. Він підкреслив, що Америка разом із міжнародною спільнотою змогла подолати ці виклики без використання ядерної зброї.

Президент США виділив досягнення своєї адміністрації, такі як виведення американських військ з Афганістану та відновлення глобального лідерства США. Він також згадав свою участь у боротьбі проти апартеїду в ПАР та терористичних організацій, зокрема "Аль-Каїди".

Переломний момент в історії

У своїй промові президент Джо Байден висловив віру у можливість досягнення миру у таких гарячих точках, як Сектор Гази та Судан, а також відзначив важливість боротьби з кліматичною кризою.

"Демократія зараз стоїть перед ризиками, пов'язаними зі штучним інтелектом і так далі. Але те, що я бачу протягом десятиліть, маю надію, що ми можемо йти вперед", — підкреслив Байден.

За його словами, під час його президентства вдалося подолати пандемію COVID-19, відстояти принципи Статуту ООН і переконатися, що Україна збереже свою незалежність.

"Агресія, екстремізм і хаос розділяють світ. Наше завдання — переконатися, що сили, які тримають нас разом, сильніші за ті, які нас розділяють… Я вірю, що це один із переломних моментів в історії. І те, що ми робимо сьогодні, визначить наше майбутнє на десятиліття", — заявив президент США.

Він також звернув увагу на головні глобальні виклики сучасності: агресію, голод, зміни клімату, захворювання та нові технології.

Байден про війну в Україні

"Коли Росія вторглася в Україну, ми повстали проти цього, щоб інституції відстоювали наші цінності. Понад 50 держав повстали проти цього, але найважливіше, що українці повстали. Хороші новини в тому, що війна Путіна провалилася у досягненні його основної мети. Україна все ще вільна", — підкреслив Байден.

Президент також звернув увагу на те, що Путін прагнув ослабити НАТО, проте цей альянс не лише зберіг свою силу, але й посилився, прийнявши до своїх лав нових членів — Фінляндію та Швецію. Він наголосив, що нині світ опинився перед вирішальним вибором: підтримати Україну або дозволити Росії її зруйнувати.

"Я знаю свою відповідь. Ми не можемо відступитися і відвернутися. І ми не зупинимо свою підтримку України. І Україна отримає мир, згідно зі Статутом ООН", — сказав глава США.

Американо-китайські стосунки

"США продовжать дотримуватись своїх принципів у відносинах з Китаєм. У співпраці з Пекіном необхідно зупинити поширення наркотиків", — підкреслив Байден.

Американський лідер підкреслив, що обидві країни мають уникати військової конкуренції та спрямувати зусилля на захист найсучасніших технологій. Він також зазначив важливість спільної роботи для забезпечення стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні та на Середньому Сході.

Байден про війну Ізраїлю з ХАМАС та "Хезболлою"

За словами президента США Джо Байдена, ситуація в Секторі Гази є критичною. Він підкреслив, що Рада безпеки ООН закликає до негайного припинення вогню, щоб "припинилися страждання Гази" та забезпечити регіональну стабільність, звільнивши територію від впливу ХАМАС.

Він додав, що через майже рік після початку війни з ХАМАС, Ізраїль зіткнувся з новою ескалацією на північному кордоні, де активізувалися бойовики "Хезболли". Проте він додав, що дипломатичні рішення для врегулювання конфлікту ще можливі.

"Ми бачимо, що мир має дві умови. Палестинці мають жити у безпечній власній державі. Прогрес до миру дасть нам сили, щоб протистояти загрозі, яку створює Іран, переконатися, що він ніколи не отримає ядерної зброї", — заявив лідер США.

Гуманітарні кризи та глобальне потепління

Президент США Джо Байден звернув увагу на тяжку гуманітарну кризу, що вразила Судан. Сьогодні понад 8 мільйонів людей перебувають на межі голоду, а сотні тисяч вже страждають від нього.

"ООН надає гуманітарну допомогу. І наші партнери допомагають боротися зі світовим голодом. Світ має змусити ці режими зупинитися, припинити розривати свої країни та припинити війну", — підкреслив глава держави.

Він зазначив, що його адміністрація вже інвестувала понад 150 мільярдів доларів у проєкти, спрямовані на екологічну стійкість. Ці інвестиції є частиною зобов’язань, взятих в рамках Паризької кліматичної угоди, згідно з якою США зобов'язуються знизити викиди парникових газів до 2030 року. Байден також наголосив на необхідності постачання мільйонів доз вакцин до країн, що розвиваються.

"Ми закликаємо країни допомогти з мільярдами доларів… інвестувати у глобальний розвиток. Щоб зробити це разом, ми повинні зберігати ефективні та інклюзивні структури ООН. Як амбасадор ООН я запропонував план розвитку. Час рухатися вперед, щоб припинити війни та страждання", — заявив президент США.

Штучний інтелект

"Штучний інтелект змінює наші життя, роботу і навіть наші війни. Науковий прогрес прискорюється так, як ми не бачили раніше. ШІ становить глибокі ризики, від дипфейків та спотвореної інформації до зброї. Ми повинні сформувати стандарти", — підкреслив американський лідер.

Байден зазначив, що ніхто не може передбачити, як штучний інтелект буде розвиватися та використовуватися. Однак важливо забезпечити його безпечне застосування.

"Оскільки він стає більш потужним, ми повинні захищати наші цінності. Ми повинні отримувати користь від нього. Він не повинен підривати цінність і гідність людського життя. Ми повинні переконатися, що ШІ допомагає звичайним людям, а не дає диктаторам більше сили, щоб керувати людьми". Можливо, це найбільший виклик нашого часу", — зазначив президент США.

Політична відповідальність

Президент США Джо Байден під час заяви зазначив, що влітку прийняв важливе рішення не йти на повторні вибори.

"Це було важке рішення, президентство — це була місія мого життя. І хоча я люблю свою роботу, я більше люблю свою країну. Час для нового покоління керувати цією державою", – зазначив він.

Байден також підкреслив, що є речі, які стоять вище за прагнення до влади.

"І це люди, ваші люди, вони найважливіші. Не забувайте, що ми тут, щоби служити нашим людям, а не навпаки. Тому що наше майбутнє дає потенціал нашим людям дихати вільно, здобувати освіту... — це і є головна мета демократії", — заявив лідер США.

Раніше ми повідомляли, що Сполучені Штати Америки готують для України передачу нового пакета військової допомоги на 375 мільйонів доларів. Стали відомі деякі деталі, що увійде в цей пакет допомоги з озброєння.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до США зустрівся з керівниками провідних компаній країни у вівторок, 24 вересня. Основна увага зустрічі — підготовці української енергосистеми до зими.