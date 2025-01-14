Джо Байден напомнил о своем историческом визите в Киев в феврале 2023 года

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в Киеве. Фото: ОП

В конце своего президентского срока Джо Байден напомнил о своем визите в Киев 20 февраля 2023 года. Он опубликовал видео и рассказал, как это было.

Об этом Джо Байден сообщил в Instagram во вторник, 14 января.

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Визит Байдена в Киев

Байден отметил, что США надеялись донести до украинского народа, что он смелый и Штаты от него не отвернутся.

"Я посетил Киев два года назад, чтобы собственными глазами увидеть разрушение Путина и послать четкий месседж, что Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной в ее трудное время, а также за свободу и демократию", — подчеркнул он.

А Зеленский в видео сказал, что это был первый случай в истории США, когда лидер побывал в стране, где идет война, однако которую не контролирует американская армия.

"Я решил появиться в Киеве и дать миру понять, что мы поддерживаем украинцев в борьбе с российской агрессией. И нет лучшего пути, чтобы это показать, чем сесть на поезд, приехать и сказать: "Мы с вами", — рассказал Байден.

Отметим, что во время выступления в Госдепе Байден сказал, что Путин планировал захватить Киев за три дня, однако именно он, а не российский диктатор, был в украинской столице.

Напомним, 11 января Зеленский провел телефонный разговор с Байденом, который выразил уверенность в победе Украины в войне.

Также администрация Байдена отвергла утверждение, что санкции против нефтегазового сектора РФ направлены на давление в переговорах по окончанию войны в Украине.